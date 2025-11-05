باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران به همراه معاون نظارت بر ضابطین دادستانی تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۴ از بخشهای مختلف پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ بازدید بعمل آورد.
دادستان تهران در این بازدید ضمن تقدیر از عملکرد این مرجع انتظامی، اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر، در خط مقدم مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر قرار داشته و میبایست با سوداگران مرگ که امنیت شهروندان را به خطر انداخته و موجبات فروپاشی بنیان خانوادهها میشود، برخورد قاطع و قانونی انجام دهد.
وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن شناسایی مناطق آلوده تهران نسبت به پاکسازی نقاط آلوده و جمعآوری قاچاقچیان مواد مخدر اقدام کنند.
صالحی در این خصوص از عملکرد این پلیس با همراهی دستگاههای دیگر در پاکسازی محلههای شوش و هرندی تقدیر کرد.
دادستان تهران یکی از اهداف این بازدید را نظارت بر اقدامات انجام شده در راستای تسریع در رسیدگی به پروندههای موجود در پلیس مبارزه با مواد مخدر، عنوان کرد: تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی یکی از اولویتهای اصلی دادسرای تهران است.
وی بر رفتار مناسب با مراجعهکنندگان و حفظ حقوق شهروندی متهمان تاکید کرد و افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر نقش بسزایی در جلب رضایت و افزایش رضایتمندی مردم داشته و از این منظر باید با دقت نظر عمل نموده و در مسیر خدمتگزاری به مردم از همه ظرفیتها و تواناییهای خود استفاده کند.
یکی دیگر از اهداف این بازدید بررسی وضعیت بازداشتیهای بازداشتگاه این پلیس و آمار جلب و دستگیری متهمان و محکومان متواری بوده، که دادستان تهران ضمن گفتوگو با بازداشتیهای مرجع مذکور و استماع اظهارات آنها، در جریان نحوه بازجویی و رعایت حقوق شهروندی و حقوق متهمان قرار گرفت و دستورات مقتضی در جهت حل مسائل و مشکلات متهمان را صادر کرد.
در پایان این بازدید دادستان تهران ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد این پلیس، نکاتی از جمله تمرکز بیشتر ماموران در جلب محکومان و متهمان متواری و اجرای این طرح بصورت مستمر و ماهیانه در پلیس مبارزه با مواد مخدر، تکمیل دفتر موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ارسال همه پروندههای مانده در این مرجع به دادسرای مربوطه جهت اخذ دستورات قضایی تأکید کرد.
منبع: میزان