باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ با آغاز فصل برداشت گوجهفرنگی در شهرستان باغملک، سید قاسم خورشیدی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، از برداشت گسترده این محصول در سطح ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: پیشبینی میشود از این سطح زیر کشت، بیش از ۲۰ هزار تن گوجهفرنگی برداشت شود که بخش عمدهای از آن به شهرستانها و استانهای همجوار ارسال شده و بخشی نیز به کشورهای خارجی صادر خواهد شد.
او با اشاره به روشهای نوین آبیاری در این منطقه افزود: کشت گوجهفرنگی در باغملک بهصورت آبیاری تحت فشار و قطرهای انجام میشود که ضمن صرفهجویی در مصرف آب، امکان تغذیه دقیق گیاه با کود و مواد مغذی همراه با آبیاری را فراهم کرده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی باغملک همچنین بهرهگیری از دانش فنی و مدیریت علمی در مراحل کاشت، داشت و برداشت را از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت و کمیت محصول دانست و گفت: امیدواریم با ادامه این روند، کشاورزان منطقه بتوانند سهم بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.
خورشیدی بیان کرد: این موفقیت در تولید و صادرات گوجهفرنگی، نشاندهنده ظرفیت بالای کشاورزی شهرستان باغملک و تلاش مستمر کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی در مسیر توسعه پایدار و اقتصادی منطقه است.