باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن سلطانی با اشاره به اعزام کاروان ورزش قم به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش این استان، شش ورزشکار و یک مربی از قم در رشته‌های مختلف به میدان رقابت کشور‌های اسلامی اعزام می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه این حضور پررنگ حاصل تلاش و پشتکار ورزشکاران و مربیان قمی است، افزود: در این دوره از بازی‌ها، آراد مهدی‌زاده در رشته شنا، فائزه عابدینی‌نژاد در ترای‌اتلون، امیر عبدی در کشتی فرنگی، مرتضی نعمتی در کاراته، فاطمه خلیلی و نسترن فراهانی در تیم هندبال و مهسا آراسته به عنوان مربی تیم ملی والیبال بانوان، نمایندگان شایسته قم خواهند بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تأکید بر اهمیت این موفقیت گفت: این اعزام گسترده نشان‌دهنده تحولی بنیادین در ساختار ورزش قم و نتیجه برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های استعدادیابی، آموزش و پشتیبانی است.

سلطانی تصریح کرد: حمایت‌های همه‌جانبه اداره کل ورزش و جوانان استان در کنار هم‌افزایی هیئت‌های ورزشی و تلاش مربیان، زمینه‌ساز حضور قدرتمند ورزشکاران قمی در آوردگاه کشور‌های اسلامی شده است و امید می‌رود قهرمانان قم بتوانند با کسب مدال‌های رنگارنگ، پرچم استان را در سطح جهان اسلام به اهتزاز درآورند.

مدیرکل ورزش و جوانان قم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حضور هم‌زمان نمایندگان قم در رشته‌های انفرادی و تیمی، نشانگر تنوع و ظرفیت بالای ورزش این استان است و استمرار چنین روندی می‌تواند جایگاه قم را در میان استان‌های ورزشی کشور بیش از پیش ارتقا دهد.

بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهر ریاض در عربستان سعودی برگزار خواهد شد و بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی در ۲۵ رشته مختلف به رقابت می‌پردازند.

