باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میان اظهارات رسمی از کاهش حضور نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه و تقویتهای گسترده نظامی که طی هفتهها به پایگاهها رسیدهاند، میتوان تناقض آشکار موضع آمریکا در برخورد با پرونده سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد را مشاهده کرد، بهویژه در مورد پایگاههای نظامی پراکنده در منطقه شرق فرات.
در آغاز سال جاری، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قصد دارد نیروهای خود در سوریه را تا پایان ۲۰۲۵ به نصف کاهش دهد و همچنین برخی از پایگاههای اصلی در شرق فرات را ببندد؛ این تصمیم به دلیل «کاهش تهدید داعش در داخل سوریه» اعلام شد.
این اعلامیه با حرکت گسترده نیروهای آمریکایی برای تخلیه پایگاهها و انتقال تجهیزات نظامی و لجستیکی از شمال شرق سوریه به خاک عراق از طریق گذرگاههای زمینی همراه بود. نیمه نخست سال جاری شاهد فعالیت چشمگیر کاروانهای نظامی در مرزها در چارچوب برنامه آمریکا برای کاهش نفوذ نظامی در سوریه بود.
با این حال، فعالیت نظامی در پایگاههای شرق فرات از چهار ماه پیش بهطور ناگهانی متوقف شد. منابع میدانی کُرد به المیادین اعلام کردند که ارتش آمریکا تصمیم گرفته روند خروج نیروهایش از سوریه را به دلیل تحولات میدانی و سیاسی در سوریه و همچنین وضعیت امنیتی شکننده در شمال شرق کشور، همراه با بازگشت فعالیت داعش و انجام حملات در چندین منطقه شرق سوریه، به تعویق بیندازد.
منابع کُرد تاکید کردند که یکی از دلایل اصلی عقبنشینی آمریکا از برنامه خروج، عدم توانایی دولت الجولانی در کنترل کامل جغرافیای کشور و افزایش ناآرامیهای داخلی است، به ویژه آنچه در ساحل سوریه در ماه مارس و در سویداء در ماه ژوئیه رخ داد. همچنین درگیریهای مستمر میان تروریستها وابسته به الجولانی و عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه در خطوط تماس شرق فرات، عاملی است که آمریکا آن را فرصتی برای بازگشت داعش میداند.
منابع اشاره کردند که دلیل غیرمستقیم تعویق خروج نیروهای آمریکایی، تمایل دولت دونالد ترامپ به اجرای توافق ۱۰ مارس است که شامل ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت جدید و هماهنگی تلاشها برای مبارزه با داعش میشود.
از اواسط سپتامبر، فعالیت در پایگاههای آمریکایی شرق فرات بازگشته است، اما این بار با ورود تقویتهای نظامی متنوع شامل سلاحهای سنگین، سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و نیروهای انسانی به پایگاههای دیرالزور، حسکه و رقه.
در هفتههای گذشته، نیروهای آمریکایی تمرینات نظامی فشرده با مهمات واقعی و استفاده از هواپیماها و هلیکوپترها انجام دادهاند تا سطح آمادگی رزمی خود را افزایش دهند.
اطلاعات میدانی نشان میدهد که نیروهای آمریکایی حدود ۱۰۰ کامیون حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی از طریق گذرگاه الولید از اقلیم کردستان عراق به پایگاههای شمال شرق سوریه منتقل کردهاند و همچنین بیش از ۱۰ هواپیمای باربری حامل تجهیزات نظامی وارد منطقه شدهاند و این تجهیزات بین پایگاههای حسکه شمال شرق سوریه توزیع شده است.
منبع: المیادین