باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - به مناسبت سیزدهم آبانماه، روز دانشآموز، مسابقات دوومیدانی ویژه دانشآموزان نابینا و کمبینا در ورزشگاه خلیجفارس بندرعباس برگزار شد.
این رقابتها با هدف افزایش نشاط، تقویت روحیه خودباوری و شناسایی استعدادهای ورزشی در میان دانشآموزان با نیازهای ویژه برگزار گردید.
در ماده دو ۲۰۰ متر، نازنینزهرا چوپانی مقام نخست را به دست آورد و مبینا رنجبر و نرگس درویشی بهترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
در رشته پرتاب وزنه، معصومه زارعی به مقام اول دست یافت و فاطیما دردخواه و فاطمه پورانتظاری به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین در پرش طول، معصومه زارعی بار دیگر با کسب مدال طلا درخشید و نازنینزهرا چوپانی و رومینا رنجبر به مقامهای دوم و سوم رسیدند.
این مسابقات ضمن نمایش توانمندیهای دانشآموزان نابینا و کمبینا، گامی مؤثر در مسیر ترویج ورزش همگانی و ارتقای اعتمادبهنفس در میان نوجوانان دارای معلولیت به شمار میرود.