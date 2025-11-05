به مناسبت سیزدهم آبان، دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینای بندرعباس در رقابت‌های دوومیدانی به میدان رفتند و با شور، اراده و توان مثال‌زدنی خود، حضوری درخشان رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - به مناسبت سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز، مسابقات دوومیدانی ویژه دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا در ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف افزایش نشاط، تقویت روحیه خودباوری و شناسایی استعدادهای ورزشی در میان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برگزار گردید.

در ماده دو ۲۰۰ متر، نازنین‌زهرا چوپانی مقام نخست را به دست آورد و مبینا رنجبر و نرگس درویشی به‌ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در رشته پرتاب وزنه، معصومه زارعی به مقام اول دست یافت و فاطیما دردخواه و فاطمه پورانتظاری به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین در پرش طول، معصومه زارعی بار دیگر با کسب مدال طلا درخشید و نازنین‌زهرا چوپانی و رومینا رنجبر به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

این مسابقات ضمن نمایش توانمندی‌های دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا، گامی مؤثر در مسیر ترویج ورزش همگانی و ارتقای اعتمادبه‌نفس در میان نوجوانان دارای معلولیت به شمار می‌رود.

برچسب ها: ورزش ، دو ومیدانی ، هرمزگان ، نابینایان
گرد و غبار و ناپایداری‌های جوی در هرمزگان ادامه دارد / کاهش دما از پایان هفته
مسابقات روز دانش‌آموز با طعم انگیزه؛ درخشش نابینایان بندرعباس در دوومیدانی
