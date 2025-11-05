باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پس از بیش از یک دهه تسلط بر صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند، واتس‌اپ با عرضه برنامه خود روی اپل واچ، وارد دوران جدیدی می‌شود، اقدامی که عادات ارتباطی میلیاردها کاربر در سراسر جهان را تغییر خواهد داد.

کاربران اکنون می‌توانند به راحتی با صحبت کردن در ساعت، پیام‌های صوتی ارسال و دریافت کنند، که یادآور صحنه‌هایی از فیلم‌هایی مانند "باز لایتیر" یا مجموعه "پیشتازان فضا" است.

این اقدام، پایان دردسری است که سه میلیارد کاربر واتس‌اپ در سراسر جهان را آزار می‌داد، زیرا دیگر لازم نیست هر بار که پیام جدیدی می‌رسد، تلفن‌های خود را از جیب یا کیف خود بیرون بیاورند.

این شرکت، که متعلق به متا است، تأیید می‌کند که تجربه کاربری روی ساعت هوشمند به همان اندازه تجربه روی تلفن‌ها روان و باکیفیت خواهد بود و نوید بهبود مستمر را می‌دهد.

واتس‌اپ در بیانیه خود اعلام کرد که "مشتاقانه منتظر ارائه ویژگی‌های مفیدتر برای کاربران اپل واچ در آینده است"، که بخشی از تلاش‌های مداوم آن برای بهبود تجربه کاربری است.

راه‌اندازی این برنامه در اپل واچ تنها چند ماه پس از اضافه شدن پشتیبانی واتس‌اپ از آیپدها انجام می‌شود، اقدامی که این شرکت قبلاً آن را یکی از «پردرخواست‌ترین» ویژگی‌های خود توصیف کرده بود. برای بهره‌مندی از این ویژگی جدید، کاربران باید یک اپل واچ سری ۴ یا بالاتر با سیستم عامل watchOS 10 یا بالاتر داشته باشند.

این برنامه جدید جامع است و شامل تمام عملکردهای ضروری که کاربران با آنها آشنا هستند، از اعلان‌های تماس و ارسال و دریافت پیام‌های متنی و صوتی گرفته تا تعامل با پیام‌ها با استفاده از ایموجی‌ها و نمایش واضح عکس‌ها و استیکرها می‌شود. از همه مهمتر، این برنامه همان استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی واتس‌اپ را حفظ می‌کند و تمام پیام‌ها و تماس‌ها توسط رمزگذاری سرتاسری محافظت می‌شوند.

این برنامه به تدریج در تمام کشورها در حال انتشار است و به طور خودکار در ساعت‌های کاربرانی که دانلود خودکار را فعال کرده‌اند، ظاهر می‌شود، در حالی که دیگران می‌توانند آن را به صورت دستی از طریق برنامه Watch در آیفون‌های خود نصب کنند.

ریا فریمن، مشاور رسانه‌های اجتماعی، در مورد این اقدام اظهار نظر کرد و گفت: «من قطعاً از این برنامه استفاده خواهم کرد» و آن را «یک حرکت بسیار خوب» از سوی متا خواند. او افزود: «در عصری که مردم می‌خواهند همیشه در ارتباط باشند، پاسخ دادن از طریق ساعت راحت‌تر و امن‌تر است، به خصوص هنگام رفت و آمد با وسایل حمل و نقل عمومی.»

منبع: دیلی میل