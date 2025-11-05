باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان بصورت باشکوهی و با حضور گسترده دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌ها و اقشار مختلف در مصلی نماز جمعه شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد. شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و استکبارستیزی تأکید کردند. حضور پرشور نوجوانان و دانش‌آموزان در این مراسم، جلوه‌ای ویژه به راهپیمایی بخشیده بود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

