سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نور از تخریب ۱۷ واحد بنای غیرمجاز در روستای تورانکلا و رزک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نور گفت: در ادامه پایش و حفاظت از اراضی زراعی و باغی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها عملیات تخریب در روستای تورانکلا و رزک با موفقیت به انجام رسید.

او افزود: این اقدام قضایی که با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انجام شد، منجر به تخریب ۱۷ واحد بنای نیمه کاره در روستا‌های تورانکلا و رزک به مساحت کلی ۱۸۰۰ مترمربع گردید

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این عملیات پیام روشنی برای تمامی آنان که به حریم اراضی کشاورزی وارد می‌شوند دارد و نشان می دهد که مدیریت جهاد کشاورزی نور با تمام قوا برای حفظ کیان کشاورزی و باغی این شهرستان مصمم است و هیچگونه اغماض و ارفاقی در برخورد با متخلفان وجود نخواهد داشت.

صادقی افزود: هدف نهایی ما، حفظ اراضی برای نسل‌های آینده و توسعه پایدار بخش کشاورزی است و تا تحقق کامل این امر، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.