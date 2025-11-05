باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیامک محبی با اشاره به روند افزایشی ابتلا به ویروس‌های فصلی در سطح کشور،گفت: در قم نیز همچون سایر استان‌ها، موارد مثبت ابتلا در هفته گذشته در گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه در میان کودکان، افزایش یافته و احتمال اوج‌گیری بیشتر نیز وجود دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر اهمیت پیشگیری، از شهروندان خواست گروه‌های پرخطر از جمله کودکان، سالمندان و بیماران دارای نقص ایمنی را بیش از دیگران مورد توجه قرار دهند.

او ادامه داد: واکسیناسیون به‌عنوان نخستین گام پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش موارد شدید و بستری دارد و می‌تواند تا بیش از ۶۰ درصد از بروز موارد حاد جلوگیری کند.

محبی افزود: رعایت اصول اولیه بهداشتی مانند استفاده از ماسک در صورت بروز علائم، پرهیز از حضور در تجمعات و شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل و قطع زنجیره انتقال بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به علائم شایع این بیماری از جمله تب، سرفه، آبریزش بینی و بدن‌درد گفت: در بیشتر موارد، استراحت در منزل، مصرف مایعات گرم و استفاده از دارو‌های ساده مانند استامینوفن و قرص سرماخوردگی کفایت می‌کند.

او افزود: در صورت ادامه تب بیش از سه روز یا بروز علائم هشداردهنده مانند تنگی نفس، سرفه‌های شدید، استفراغ یا بی‌حالی شدید، مراجعه به پزشک ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان تاکید کرد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های ویروسی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و همکاری شهروندان در رعایت توصیه‌های بهداشتی نقش مهمی در کنترل شیوع بیماری دارد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم