مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با اتحاد خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که شعار، همان شعار سال ۵۸ است که حضرت امام (ره) فرمودند. «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.»

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل کوثری امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران فراموش نمی‌کند که دشمنی آمریکا با ملت ایران نه پس از انقلاب اسلامی و حادثه ۱۳ آبان، بلکه از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد؛ جایی که آمریکای جنایتکار به وسیله ایادی داخلی خود کودتایی را در سرزمین خود انجام داد که سرآغازی شد بر فتنه افروزی‌های آتی، همدستی با رژیم بعث در جنگ تحمیلی ۸ ساله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران که ۲۹۶ نفر توسط ناو آمریکایی «وینسنس»، اعمال تحریم‌های گسترده، ترور دانشمندان هسته‌ای، خروج غیرقانونی از برجام و ترور سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، نمونه‌های عینی از دشمنی‌های این‌ام الفساد قرن، علیه ملت شریف ایران است.

وی افزود:، اما جنگ اخیر که با همراهی سگ هارش رژیم موقت و جعلی صهیونیستی بر ایران اسلامی تحمیل شد، بیش از پیش پرده از چهره خونخوار آمریکا و متحدانش برداشت. از طرفی بیداری‌های شکل گرفته در سراسر جهان در مقابله با جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا در غزه از درست بودن راه اسلامی در تخاصم با آمریکا دارد.

ملت ایران با اتحاد خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که شعار سال ۵۸ پابرجااست

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: هرچند این دشمنی هزینه‌هایی برای ما داشته، اما ملت ایران با اتحاد خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که شعار همان شعار سال ۵۸ است که حضرت امام فرمودند؛ «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.»

کوثری افزود: در این میان برخی ساده لوحان و فریب خوردگان داخلی سعی در سفیدشویی چهره آمریکا و فریب ملت با ادعای مذاکره «برد-برد» داشتند، هرچند جمهوری اسلامی ایران مذاکره را همواره راه حلی منطقی برای برون‌رفت از اختلافات بین‌المللی می‌داند، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ مذاکره با دولت آمریکا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند، زیان‌هایی بر آن هم وارد است که جبران ناپذیر است.

وی گفت: از جمله این زیان‌ها همین جنگ اخیر بود که در حین مذاکرات به ما حمله کردند و همه اصول منطقی و دیپلماتیک را زیر پا گذاشته‌اند، حال چگونه است که برخی غرب زدگان فکری و فرهنگی باز هم دم از مذاکره می‌زنند.

نماینده مردم تهران در مجلس ضمن اشاره به ارتباط ایران با چین و روسیه در راستای جلب منافع ملی، یادآورشد: چرخش به سمت شرق به معنای سرسپردگی و وادادگی نیست، تلاشی جهت بهره‌مندی از مزایای ارتباط منطقی و راهبردی با کشور‌هایی است که در آینده جهان نقش مهمی خواهند داشت، هرچند مراقبت از عزت ملی و آبروی بین المللی ایران باید سرلوحه هرگونه ارتباط با دیگر کشور‌ها باشد.

دولت سبد کالا‌های اساسی را جایگزین کالا برگ کند

کوثری با بیان اینکه از دولت می‌خواهیم، پیرامون مسائل معیشتی و گرانی‌های اخیر چاره‌اندیشی کند، گفت: البته تدابیری مانند کالابرگ مرهمی بر زخم‌های معیشتی است، اما افزایش مکرر قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی این تدبیر را به سمت مضمحل شدن و بی تاثیر بودن پیش می‌برد. درخواست داریم، دولت هرچه سریعتر سبد کالا‌های اساسی را جایگزین کالا برگ کرد و با تحویل کالا‌های اساسی با قیمت مصوب بخشی از آلام اقتصادی را التیام بخشد.

وی گفت: در بسیاری از وصایای شهدا بر حفظ حجاب و عفت تاکید و به آن توصیه شده است، اخیراً عده مغرض با طرح مسئله دوگانگی حجاب و اقتصاد سعی دارند تا رسیدگی به این موضوع را در تزاحم دیگری قلمداد کرده و این طور جا بیندازند که وقتی مشکل اقتصادی هست، جایی برای رسیدگی به مسئله حجاب نیست، یا برخی دیگر معتقدند از آنجا که تهدید بیرونی وجود دارد نباید به دوگانگی‌های مانند حجاب دامن زد و آن را مخالف وفاق می‌دانند، حال اینکه هر یک از این موضوعات در جای خود باید چاره اندیشی شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دادستان در دیوان کیفری بین الملل از سال 1945 تاکنون متأسفانه در مورد تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا و متحدانش کوتاهی کرده است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
امروز چهارشنبه 14 آبان 1404 هست سوال اینجاست که پس پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است. بامداد روز جمعه سوم ژانویه 2020 (13 دی ماه سال 1398) تلویزیون رسمی عراق از شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد و ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام کرد که این ترور به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است. آمریکا در قبال جنایت ترور شهید سلیمانی «مسئولیت قطعی بین‌المللی» دارد. آمریکا را بزرگ‌ترین کشور تروریست‌پرور جهان می‌دانیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۱۳:۱۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
انگلیس جنایتکار خودش سلاح هسته ای در اختیار دارد پس انگلیس حق صلاحیت مذاکره در باره سلاح هسته ای با ایران را ندارد.
مذاکره عراقچی و... با انگلیس جنایتکار خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند.
مذاکره، مشکل ما با اروپا را حل نمی‌کند.
انتظار برای حل مشکلات توسط آمریکا و اروپا اشتباه است.
اگر انتظار داریم آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل کنند اشتباه می‌کنیم.
آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل نمی کنند.
از سال 1357 تاکنون برای همه مردم ایران ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا و اروپا غلط و اشتباه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
۱۳:۱۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مشکل اصلی مردم ایران این است که متأسفانه عملکرد و رفتار دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس دوگانه بوده است که متأسفانه همه جانبه با خیانتکاران و جنایتکاران همکاری می کنند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 68 هزار و 891 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، صهیونیست ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ترامپ، گروسی، نتانیاهو، هر سه جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ورود مأموران آژانس به سایت اتمی بوشهر نقض قانون و نقض مصوبه مجلس بوده است.
اگر توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است پس 100 درصد فقط مصوبه مجلس غیر قانونی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
همکاری دولت با آژانس نقض مصوبه مجلس بوده است.
همکاری عراقچی با آژانس نقض مصوبه مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
جنایت رژیم صهیونیستی در قطر اعلام جنگ علیه کشورهای عربی است
جنایت رژیم صهیونیستی در قطر اعلام جنگ علیه کشورهای عربی است که این جنایت، نه تنها حمله به قطر بلکه اعلام جنگ علیه کشورهای عربی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
رژیم صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دولت وحشی آمریکا جنایتکار ثابت کرد و نشان داد که هیچ ارزشی برای هم‌پیمانانش قائل نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور وجنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار خطرناک‌ترین تهدید علیه صلح منطقه و جهان است
