مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل کوثری امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) در نطق میاندستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران فراموش نمیکند که دشمنی آمریکا با ملت ایران نه پس از انقلاب اسلامی و حادثه ۱۳ آبان، بلکه از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد؛ جایی که آمریکای جنایتکار به وسیله ایادی داخلی خود کودتایی را در سرزمین خود انجام داد که سرآغازی شد بر فتنه افروزیهای آتی، همدستی با رژیم بعث در جنگ تحمیلی ۸ ساله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران که ۲۹۶ نفر توسط ناو آمریکایی «وینسنس»، اعمال تحریمهای گسترده، ترور دانشمندان هستهای، خروج غیرقانونی از برجام و ترور سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، نمونههای عینی از دشمنیهای اینام الفساد قرن، علیه ملت شریف ایران است.
وی افزود:، اما جنگ اخیر که با همراهی سگ هارش رژیم موقت و جعلی صهیونیستی بر ایران اسلامی تحمیل شد، بیش از پیش پرده از چهره خونخوار آمریکا و متحدانش برداشت. از طرفی بیداریهای شکل گرفته در سراسر جهان در مقابله با جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا در غزه از درست بودن راه اسلامی در تخاصم با آمریکا دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: هرچند این دشمنی هزینههایی برای ما داشته، اما ملت ایران با اتحاد خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که شعار همان شعار سال ۵۸ است که حضرت امام فرمودند؛ «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.»
کوثری افزود: در این میان برخی ساده لوحان و فریب خوردگان داخلی سعی در سفیدشویی چهره آمریکا و فریب ملت با ادعای مذاکره «برد-برد» داشتند، هرچند جمهوری اسلامی ایران مذاکره را همواره راه حلی منطقی برای برونرفت از اختلافات بینالمللی میداند، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ مذاکره با دولت آمریکا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکند، زیانهایی بر آن هم وارد است که جبران ناپذیر است.
وی گفت: از جمله این زیانها همین جنگ اخیر بود که در حین مذاکرات به ما حمله کردند و همه اصول منطقی و دیپلماتیک را زیر پا گذاشتهاند، حال چگونه است که برخی غرب زدگان فکری و فرهنگی باز هم دم از مذاکره میزنند.
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن اشاره به ارتباط ایران با چین و روسیه در راستای جلب منافع ملی، یادآورشد: چرخش به سمت شرق به معنای سرسپردگی و وادادگی نیست، تلاشی جهت بهرهمندی از مزایای ارتباط منطقی و راهبردی با کشورهایی است که در آینده جهان نقش مهمی خواهند داشت، هرچند مراقبت از عزت ملی و آبروی بین المللی ایران باید سرلوحه هرگونه ارتباط با دیگر کشورها باشد.
کوثری با بیان اینکه از دولت میخواهیم، پیرامون مسائل معیشتی و گرانیهای اخیر چارهاندیشی کند، گفت: البته تدابیری مانند کالابرگ مرهمی بر زخمهای معیشتی است، اما افزایش مکرر قیمتها به ویژه در کالاهای اساسی این تدبیر را به سمت مضمحل شدن و بی تاثیر بودن پیش میبرد. درخواست داریم، دولت هرچه سریعتر سبد کالاهای اساسی را جایگزین کالا برگ کرد و با تحویل کالاهای اساسی با قیمت مصوب بخشی از آلام اقتصادی را التیام بخشد.
وی گفت: در بسیاری از وصایای شهدا بر حفظ حجاب و عفت تاکید و به آن توصیه شده است، اخیراً عده مغرض با طرح مسئله دوگانگی حجاب و اقتصاد سعی دارند تا رسیدگی به این موضوع را در تزاحم دیگری قلمداد کرده و این طور جا بیندازند که وقتی مشکل اقتصادی هست، جایی برای رسیدگی به مسئله حجاب نیست، یا برخی دیگر معتقدند از آنجا که تهدید بیرونی وجود دارد نباید به دوگانگیهای مانند حجاب دامن زد و آن را مخالف وفاق میدانند، حال اینکه هر یک از این موضوعات در جای خود باید چاره اندیشی شود.