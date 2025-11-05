باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌‌منش - کشتار دام خارج از مراکز مجاز باعث می‌شود نظارت شرعی و بهداشتی کافی انجام نشود: مثلاً گزارش شده است که بیرون از کشتارگاه‌ها، فرآورده‌های خام دامی عرضه می‌شوند که با ضوابط بهداشتی و شرعی انطباق ندارند.

دام‌هایی که به درمان پاسخ نداده‌اند یا پیر هستند، وقتی کشتار می‌شوند، احتمال آسیب‌رسانی به سلامت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

نبود سیستم‌های پیش‌سرد (برای نگهداری گوشت پس از کشتار) یکی از مشکلات برجستهٔ کشتارگاه‌ها در لرستان است.

تولید و عرضه گوشت در محل‌های فاقد استاندارد باعث آلودگی محیطی، انتشار بوی نامطبوع، حشرات، فضولات، و زبالهٔ دام می‌شود که سلامت ساکنین اطراف را تهدید می‌کند.

کشتار در حاشیهٔ شهر‌ها اغلب در مکان‌هایی فاقد مدیریت پسماند، زه‌کشی و تصفیه آب است؛ لذا پساب و فضولات دام می‌تواند وارد محیط شده، آلودگی خاک و آب زیرزمینی ایجاد کند.

بوی نامطبوع، ظاهر نازیبا و حضور دام زنده و ذبح‌شده در مکان‌های عمومی، مشکلات شهروندی ایجاد می‌کند؛ کاهش کیفیت زندگی در محلات حاشیه‌ای است.

سکونتگاه‌های حاشیه‌نشین خود دارای کمبود خدمات شهری‌اند؛ وقتی کشتار دام نیز بدون نظارت در آنجا انجام شود، عمق معضل بیشتر می‌شود.

بازار سیاه گوشت در حاشیهٔ لرستان

مدیرکل دامپزشکی لرستان همچنین گفت: شرایط کشتارگاه‌های دام در سطح استان مناسب و تنها کشتارگاه شهرستان دورود مستهلک و قدمی است که واحد جایگزین با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد تا پایان سال بهره برداری خواهد شد.

زبردست افزود: روزانه ۱۰۰ راس دام سنگین و ۷۰۰ راس دام سبک در کشتارگاه‌های استان کشتار می‌شود که ناظرین شرعی و بهداشتی در این اماکن مستقر هستند و بازدید‌های لازم طی مراحل مختلف در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه کشتار‌های غیرمجاز در حاشیه شهر‌ها و یا تبلیغات فضای مجازی مورد تایید نیست اظهار داشت: هم استانی‌ها گوشت مورد نیاز مصرف خانوار را حتما از مراکز مجاز و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

زبردست گفت: علاوه بر کشتارگاه‌های دام و طیور، حدود سه هزار واحد عرضه کننده فرآورده‌های خام دامی شامل قصابی، مرغ فروشی و مراکز عرضه ماهیان دریایی و سردآبی در استان فعال است که تمام محصولات این مراکز در قالب ۱۴ تیم گشت‌های مواد خام نظارت می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت‌های بهداشتی در کشیک‌های صبح و عصر بر نحوه فعالیت این مراکز عرضه انجام می‌شود و کیفیت محصولات مورد عرضه مورد تایید دامپزشکی استان است.

زباله‌های مرگبار کشتارگاه‌های غیرمجاز؛ تهدیدی پنهان برای آیندهٔ لرستان

نبود کشتارگاه‌های مجهز و استاندارد در بسیاری از شهرستان‌ها باعث می‌شود ذبح غیرمجاز فعالیت پیدا کند؛ برای مثال، در لرستان اعلام شده است که کشتارگاه‌های سنتی استان فاقد حداقل امکانات لازم‌اند.

وقتی ذبح غیرمجاز رایج شود، استاندارد بازار گوشت آسیب می‌بیند؛ امکان عرضه گوشت بدون نظارت کاهش کیفیت، و به تبع آن، کاهش اعتماد مصرف‌کننده وجود دارد.

تشکیل پرونده‌های تخلف متعدد نشان‌دهنده هزینه‌های نظارتی، قضایی و خسارت برای دستگاه‌های متولی است.

تخصیص منابع برای ارتقای کشتارگاه‌ها، خرید تجهیزات، آموزش نیروها، هزینه‌بر است و در برخی مناطق امکان اجرا به‌راحتی وجود ندارد.

انجام فعالیت‌های صنعتی‌تر (مثل کشتارگاه) در حاشیهٔ شهر‌ها بدون برنامه‌ریزی، می‌تواند باعث حساسیت ساکنین، مقاومت اجتماعی، و حتی مهاجرت اضطراری شود.

ممکن است اشتغال در چرخهٔ غیررسمی افزایش یابد، نظارت کمتر شود و شرایط کارگری پرخطر برای کارکنان موجود شود.

در محلات حاشیه‌ای که از خدمات شهری محروم‌اند، حضور اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند بر احساس بی‌عدالتی و پایین بودن کیفیت زندگی بیفزاید.