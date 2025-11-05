مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: بانوان هنرمند صنایع‌دستی استان در قالب ۴۰ غرفه در نمایشگاه توانمندی بانوان حضور پیدا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری گفت: صنایع‌دستی یکی از حوزه‌های مهم در اشتغال‌آفرینی به ویژه برای بانوان محسوب می‌شود و در استان اردبیل نیز جامعه کثیری از هنرمندان صنایع‌دستی را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: برهمین اساس و با توجه به برگزاری نمایشگاه توانمندی بانوان و کسب و کار‌های خانگی استان اردبیل، تعداد ۴۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی استان در این نمایشگاه محصولات خود را عرضه خواهند کرد.

او تاکید کرد: هنرمندان صنایع‌دستی از همه مناطق استان و در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، از بافته‌های داری تا رشته‌های چوب، فلز و سفال در این نمایشگاه حاضر خواهند بود و تلاش کرده‌ایم تنوع محصولات و هنرمندان حاضر در این نمایشگاه رعایت شود.

جباری گفت: نمایشگاه توانمندی بانوان و کسب و کار‌های خانگی استان اردبیل فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های این قشر از جامعه به ویژه در حوزه صنایع‌دستی و محلی برای عرضه محصولات در راستای حمایت از آنها است.

منبع: میراث فرهنگی

