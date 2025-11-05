باشگاه خبرنگاران جوان-محمد زمانی اظهار کرد: با اقدامات فنی و تحقیقات جامع و دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان عجبشیر مشخص شد که شخصی ۲ هزار و ۱۱۳ تن شکر از شبکه بازارگاه جهت عرضه داخل شبکه توزیع کالاهای اساسی دریافت و خارج از شبکه توزیع کرده است.
وی افزود: این شخص افزون بر ۱۶ میلیارد تومان مال نامشروع از این طریق کسب کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجبشیر گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد که در نهایت متهم با قرار وثیقه ۱۷۰ میلیارد تومانی روانه زندان شد.
وی تاکید کرد: برخورد با اخلالگران در عرضه و توزیع مایحتاج و اقلام ضروری مردم از ماموریتهای مهم دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی است که بدون وقفه و با تمام توان دنبال میشود.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما