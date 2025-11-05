باشگاه خبرنگاران جوان- مانور تخصصی اطفای حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی این شهرستان با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، اعضای جمعیت هلالاحمر، نیروهای امدادی آتشنشانی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی نیروهای منابع طبیعی در فصل پاییز برای مقابله با آتشسوزیهای احتمالی، ایجاد هماهنگی و تعامل میان دستگاههای اجرایی در عملیات اطفای حریق، افزایش سطح آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردمی در حفاظت از عرصههای طبیعی اجرا گردید.
کاظمیزاده، فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمان، در حاشیه این مانور اظهار داشت: «اجرای رزمایشهای دورهای ضمن افزایش توان عملیاتی نیروها، نقش مؤثری در پیشگیری و واکنش سریع به آتشسوزیهای جنگلی و مرتعی داشته و موجب همافزایی میان دستگاههای امدادی و حفاظتی میشود.»
وی همچنین بر ضرورت حضور فعال مردم و نهادهای محلی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمان آمادگی کامل دارد تا در هماهنگی با سایر دستگاهها، در اسرع وقت نسبت به مهار هرگونه حریق احتمالی اقدام نماید.
منبع: اداره کل منابع طبیعی