داوران بازی‌های هفته دهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پنج‌شنبه (۱۵ آبان) با برگزاری دیدار ملوان بندرانزلی و شمس‌آذر قزوین آغاز می‌شود، فدراسیون فوتبال اسامی داوران این هفته را اعلام کرد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۵ آبان ماه

ملوان بندرانزلی - شمس‌آذر قزوین

داور: شبیر بهروزی کمک‌ها: یعقوب حجتی، مرتضی سلمان نژاد و علی بای ناظر: رحیم رحیمی‌مقدم داور VAR: وحید زمانی کمک: دانیال باشنده

گل‌گهر سیرجان- ذوب‌آهن اصفهان

داور: فرهاد امینی کمک‌ها: حمید نادری، علی فراهانی و غلامرضا ادیبی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: محمدعلی پورمتقی

جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴

چادرملو اردکان- آلومینیوم اراک

داور: احمد محمدی کمک‌ها: فرهاد مروجی، محمدصالح عرب‌آبادی و حامد سیری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: مهناز ذکائی کمک: محمدعلی پورمتقی

پرسپولیس- استقلال خوزستان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: علیرضا مرادی، رضا حیدری و احسان اکبری ناظر: حسین نجاتی داور VAR: حسن اکرمی کمک: حسین امیدی

فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان

داور: محمدعلی صلاحی کمک‌ها: یعقوب سخندان، علی رعیت و میثم صفاری ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: میثم حیدری کمک: غلامرضا ادیبی

فولاد خوزستان- پیکان تهران

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: میلاد قاسمی، کورش صارمی و مسعود حقیقی ناظر: محسن ترکی داور VAR: ایمان کهیش کمک: علی سام

خیبر خرم‌آباد- تراکتور تبریز

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، بهمن عبدالهی و میثم عباسپور ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: پیام حیدری کمک: علیرضا ایلدروم

