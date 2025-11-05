باشگاه خبرنگاران جوان ، مراسم افتتاحیه مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان ویژه کارکنان و همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات شهرک فجر بندرعباس برگزار شد.

بنابه این گزارش، این رویداد معنوی به میزبانی منطقه۶ عملیات انتقال گاز و با حضور بانوان برتر مسابقات مراحل مقدماتی و نیمه نهایی"بهار در بهار" شرکت ملی گاز ایران، مدیران ارشد شرکت‌های تابعه صنعت گاز در استان هرمزگان، رئیس دارالقرآن و دبیر شورای فرهنگی شرکت ملی گاز و مسئول دارالقرآن وزارت نفت و رئیس ستاد اقامه نماز و امور روحانیون شرکت ملی گاز ایران همراه بود.

نقش مادران و همسران در بهینه سازی مصرف انرژی

در این مراسم حمیدرضا بنی‌اسدی مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران، ضمن قدردانی از حضور فعال بانوان صنعت گاز در این دوره از مسابقات، نقش خانواده‌ها را در توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و تقویت ارزش‌های قرآنی برجسته دانست و اظهار داشت: مادران و همسران کارکنان نقش بسزایی در فرهنگ‌سازی و ترویج رفتارهای درست مصرف دارند.

بنی اسدی ادامه داد: امیدواریم امسال نیز با همت و همراهی خانواده بزرگ صنعت گاز، در تأمین پایدار و ایمن جریان گاز کشور در فصل زمستان، سربلند باشیم.

ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه

در ادامه حجت‌الاسلام میریحیی مسئول دارالقرآن الکریم وزارت نفت و رئیس شورای اقامه نماز و امور روحانیون شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر رسالت فرهنگی و اخلاقی این مسابقات گفت: تمام تلاش ما در دارالقرآن این است که آموزه‌های قرآن کریم نه در سطح گفتار بلکه در عمل و در تمامی شئون زندگی، ارتباطات و اخلاق اجتماعی تجلی یابد.

میریحیی افزود: مسابقات قرآنی فرصتی برای بازگشت به گوهر ناب معرفت و اخلاق قرآنی در فضای پرشتاب صنعتی امروز است.

وی اظهار داشت: این مسابقات به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی در خانواده صنعت گاز، با هدف ارتقای بینش دینی، تقویت روحیه معنوی و انس با کلام وحی در میان کارکنان و خانواده‌های ایشان برگزار می‌شود.

گفتنی است مرحله نهایی مسابقات بهار در بهار ویژه بانوان به میزبانی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ایران در شهر بندرعباس طی روزهای ۱۳ الی ۱۶ آبان‌ماه۱۴۰۴ در حال برگزاری است.

منبع:روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران