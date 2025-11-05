باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در مراسم تجلیل از واحد‌های تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه در قزوین با اشاره به نقش استانداردسازی در ارتقای بهره‌وری و توسعه صادرات، گفت: استانداردسازی در استان قزوین می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش کیفیت محصولات باشد؛ کیفیت، حق مردم است و ما در سازمان ملی استاندارد برای تحقق این حق تلاش می‌کنیم.

انصاری با بیان اینکه تحول فناوری و هوشمندسازی فرآیند‌های تولید، نیاز به به‌روزرسانی استاندارد‌های جهانی را دوچندان کرده، افزود: این رویکرد گامی مؤثر در راستای رونق تولید است و صنایع چاره‌ای جز هماهنگی با الزامات بین‌المللی ندارند.

وی بر ضرورت همراهی سازمان با صنایع تأکید کرد و گفت: در کنار تسهیل‌گری، باید آگاه‌سازی صاحبان تولید در زمینه استاندارد‌های جهانی را نیز در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تأثیر استانداردسازی در تولید ناخالص ملی، اظهار داشت: استاندارد‌ها تا ۵ درصد در رشد تولید ناخالص ملی نقش دارند و تسهیل تجارت و صادرات، از رویکرد‌های آینده‌نگر این سازمان است.

انصاری از تشکیل شورای ملی با عنوان «حکمرانی کیفیت» به عنوان رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در سطح ملی خبر داد و خواستار تلاش همه‌جانبه برای تحقق این هدف شد.

صنایع باید دانش‌بنیان شوند و ماشین‌آلات به‌روز شوند

استاندار هم در این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی استان افزود: ۶۰ درصد تولید شوینده کشور در قزوین انجام می‌شود و باید این ظرفیت در سطح ملی نمایان شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز صنایع استان با تمام توان در کنار مردم بودند که جای قدردانی دارد.

نوذری بر ضرورت به‌روزرسانی ماشین‌آلات صنعتی تأکید کرد و گفت: فرسودگی تجهیزات در برخی واحد‌ها مانع رقابت در سطح بین‌المللی است. در دیپلماسی اقتصادی نیز باید با ارتقای کیفیت تولید، جایگاه خود را تثبیت کنیم.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده صنعت استان دانش‌بنیان بودن است، اظهار داشت: در مسیر توسعه صنعتی، باید به دنبال زنجیره تولید دانش‌بنیان باشیم. همچنین در حوزه کشاورزی نیز افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.

نوذری در ادامه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پایانه لجستیک، پایانه صادراتی و منطقه ویژه اقتصادی در تاکستان خبر داد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان می‌تواند زمینه‌ساز رشد صادرات و جذب سرمایه‌گذاری باشد.

وی از رئیس سازمان ملی استاندارد درخواست کرد تا در زمینه تسهیل نمونه‌گیری‌های استاندارد، به‌ویژه در حوزه فرآورده‌های نفتی، همکاری بیشتری داشته باشند، چرا که استان قزوین ظرفیت بالایی در این بخش دارد.

