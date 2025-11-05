رژیم کارنیور در واقع شکل افراطی رژیم کتوژنیک است، در رژیم کتو، بدن به دلیل کمبود قند و نشاسته، برای تأمین انرژی به سراغ چربی‌ها می‌رود و ترکیباتی به نام «کتون» تولید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم کارنیور در واقع شکل افراطی رژیم کتوژنیک است. در رژیم کتو، بدن به دلیل کمبود قند و نشاسته، برای تأمین انرژی به سراغ چربی‌ها می‌رود و ترکیباتی به نام «کتون» تولید می‌کند. این وضعیت که کتوزیس نام دارد، سطح اسیدی خون را بالا می‌برد.

به گفته‌ی دکتر هاوارد لواین، سردبیر ارشد پزشکی در انتشارات سلامت هاروارد، رژیم کارنیور نوعی رژیم بسیار محدودکننده است که تنها شامل گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، لبنیات و آب می‌شود و مصرف هرگونه سبزی، میوه، غلات، حبوبات، مغزها و دانه‌ها را ممنوع می‌کند. به همین دلیل از آن به‌عنوان رژیم «صفر کربوهیدرات» نیز یاد می‌شود.

خطرات رژیم کارنیور

دکتر لواین هشدار می‌دهد که:

  • چربی حیوانی عمدتاً از نوع اشباع‌شده است و می‌تواند کلسترول LDL (کلسترول بد) را افزایش دهد.

  • در کوتاه‌مدت و بلندمدت ممکن است باعث افزایش کلسترول خون شود.

  • خطر سنگ کلیه، نقرس و پوکی استخوان در این رژیم بالاتر است.

  • دریافت بیش از حد پروتئین می‌تواند به آسیب کلیه‌ها منجر شود.

گرچه رژیم‌های کتوژنیک معمولاً باعث کاهش سریع وزن می‌شوند، اما دکتر لواین تأکید می‌کند که رژیم کارنیور را به هیچ‌وجه برای این منظور توصیه نمی‌کند.

منبع: همشهری آنلاین

