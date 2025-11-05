شهردار تهران گفت: طرح جامع تهران، چون قانون خاص دارد، تحت قوانین عام از جمله قوانین تقسیمات کشوری قرار نمی‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص طرح جامع تهران گفت: طرح جامع تهران که مصوب شده؛ ما به‌ازای این طرح جامع آمده است در محضر آقای رئیس‌جمهور وقت، سه جلسه بحث شده و نهایتاً جمع‌بندی و ابلاغ شده است.

وی افزود: سال ۹۵ یک دستورالعمل اجرایی زدند برای او که صیانت و چگونگی و چارچوب این کار را در واقع دنبال کنند.

شهردار تهران اظهار کرد: اشکالی که وجود دارد این است که این از سال ۹۵ به بعد که دنبال شده، در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شده است و ما رفتیم زیرساختش را درست کردیم؛ چارچوب درست کردیم.

وی ادامه داد: از سال قبل هم رفتیم به سمت هوشمندسازی که از طریق تصاویر ماهواره‌ای و از طریق تصاویر پهپادی بتوانیم پایش در واقع هوشمند داشته باشیم.

زاکانی عنوان کرد: استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور نامه زدند؛ ابلاغیه استاندار سال ۸۲ آقای جناب آقای فخاری را لغو کردند و اظهار داشتند که این باید بیاید و در واقع تحت قوانین عام قرار بگیرد از جمله قوانین تقسیمات کشوری که هست؛ لذا ما، چون قانون خاص داریم این شامل آن نمی‌شود.

