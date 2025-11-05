باشگاه خبرنگاران جوان ؛ راضیه پودات -مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «توانا» با هدف توانمندسازی و سازماندهی گروههای جهادی دانشگاههای استان برگزار شد.
در این آئین، مسئولان حاضر بر نقش مؤثر فعالیتهای جهادی در خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار و ضرورت مشارکت جوانان در طرحهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و عمرانی تأکید کردند.
در این برنامه، ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، رئوفی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس و رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان حضور داشتند و با سخنرانیهای خود اهمیت توسعه فعالیتهای داوطلبانه، روحیه همدلی و خدمتگزاری به جامعه را برجسته کردند.
همچنین در حاشیه این آئین، از پوستر پویش جهادی «لبخند ایران» رونمایی شد.
این پویش با هدف اجرای برنامههای جهادی در محلات حاشیهای شهرهای استان هرمزگان و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی، نوعدوستی و خودباوری دانشجویان طراحی شده است.
برگزاری دوره «توانا» و آغاز پویش «لبخند ایران» را میتوان گامی مؤثر در گسترش فعالیتهای داوطلبانه، ارتقای مهارتهای گروههای جهادی و خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار دانست.