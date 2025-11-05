باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجتالاسلام والمسملین حسین رفیعی معاون امور تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه در افتتاحیه این همایش که در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، به نبرد تمدنی و جنگ شناختی میان غرب و اسلام اشاره کرد و خواستار بازسازی آرایش فرهنگی شد.
معاون امور تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه عنوان کرد: شرایط پیرامونی کشور، شرایط نبرد است و مقابله با تهدیدهای دشمنان نیازمند سیاست گذاری هماهنگ در سطح حکمرانی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است.
معاونان امور طلاب و دانش آموختگان حوزههای علمیه استانها در این دو روز علاوه بر شرکت در کارگاههای آموزشی، در خصوص برنامهها و طرحهای تحولی این معاونت به تبادل نظر میپردازند.
سخنرانی آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و دیگر شخصیتهای حوزوی از دیگر برنامههای همایش معاونان امور طلاب و دانشآموختگان حوزههای علمیه استانها است.
منبع:روابط عمومی حوزه علمیه قم