نشست دو روزه معاونان امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه استان‌ها از امروز در قم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسملین حسین رفیعی معاون امور تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در افتتاحیه این همایش که در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، به نبرد تمدنی و جنگ شناختی میان غرب و اسلام اشاره کرد و خواستار بازسازی آرایش فرهنگی شد.

معاون امور تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه عنوان کرد: شرایط پیرامونی کشور، شرایط نبرد است و مقابله با تهدیدهای دشمنان نیازمند سیاست گذاری هماهنگ در سطح حکمرانی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است.

معاونان امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه استان‌ها در این دو روز علاوه بر شرکت در کارگاه‌های آموزشی، در خصوص برنامه‌ها و طرح‌های تحولی این معاونت به تبادل نظر می‌پردازند.

سخنرانی آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و دیگر شخصیت‌های حوزوی از دیگر برنامه‌های همایش معاونان امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه استان‌ها است.

منبع:روابط عمومی حوزه علمیه قم

برچسب ها: حوزه علمیه قم ، طلاب
خبرهای مرتبط
در نشست هفتم دالان نوآوری مطرح شد؛
«قطار قرآنی» ابزار نوین آموزش مفاهیم دینی و قرآنی به کودکان
هجمه به روحانیت؛ تلاشی سازمان‌یافته برای شکستن پیوند ایمان و مردم
تاکید دادستان کل کشور بر پیگیری قاطعانه ترک فعل‌ مسئولان
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان به فرهنگ صلح و بخشایش نیاز دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ارسال حدود یک هزار اثر به پویش «به وقت اربعین»
حرکت مرکز نور به‌سوی تبلیغ هوشمند دینی با دستیابی به دستیار جامع علوم اسلامی
بصیرت تاریخی؛ سپر هویت ایرانی در برابر سلطه و تحریف
امضای میثاق‌نامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تولید انرژی برق در قم
نشست معاونان امور طلاب حوزه‌های علمیه استان‌ها آغاز شد
هشدار درباره افزایش ابتلا به ویروس‌های فصلی/ضرورت واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی
درخشش هفت ورزشکار قمی در آوردگاه جهانی ورزش مسلمانان