میلاد تقوی در مورد برگزار نشدن مراسم تشییع صابر کاظمی در تهران و انتقال سریع پیکرش به آق‌قلا توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال که برای انجام مراحل قانونی انتقال پیکر صابر کاظمی در بیمارستان پیامبران حضور دارد،کرد: علی رغم همه تلاش‌ها اتفاقی که دوست داشتیم نیفتاد و خواست خدا بود. جا دارد از همه کسانی که برای صابر در این مدت با همه توان زحمت کشیدند تشکر کنم. امیدوارم فدراسیون والیبال توانسته باشد به وظیفه خود به خوبی عمل کند.

رییس فدراسیون والیبال افزود: کم لطفی‌های زیادی درباره شایعه دروغین محرومیت صابر عزیز منتشر شد که باعث دل شکستگی همه کسانی شد که برای صابر زحمت کشیدند.

وی درباره اینکه پدر مرحوم صابر کاظمی گفته او با فدراسیون مشکلی نداشته است و فدراسیون همه گونه حمایتی از جمله پرداخت هزینه‌ها را انجام داده است، گفت: بحث پرداخت هزینه‌ها که وظیفه ما بود، اما دروغ درباره محرومیت صابر خیلی ما را اذیت کرد چرا که اصلا او محروم نشد و کمیته انضباطی ۲ هفته بعد لغو کرد. برخی این شایعه را راه انداختند و برخی دیگر هم ناآگاهانه به آن دامن زدند.

وی خاطرنشان کرد: موج عظیم احساسات مردم قابل ستایش بود که روز و شب دعا کردند و امیدوارم روحش قرین رحمت باشد.

تقوی درباره علت برگزار نشدن مراسم تشییع در فدراسیون والیبال گفت: درخواست خانواده این بود که در اسرع وقت صابر به زادگاه خودش برود و ما تلاش کردیم این اتفاق هر چه سریعتر بیفتد. اصرار مجدانه پدرش این است که صابر سریعا به زادگاهش برود. حتما تلاش می‌کنیم اگر خانواده او قبول کند مراسم یادبودی را برگزار کنیم. به هر حال خانواده صابر ۲۰ روز است که شبانه روز درگیر این اتفاق تلخ هستند و حق بدهید که بخواهند پیکر او زودتر به زادگاهش منتقل شود.

برچسب ها: مراسم تشییع ، درگذشت ورزشکار ، ستاره والیبال ایران ، ملی پوش والیبال ، والیبال قطر
خبرهای مرتبط
تسلیت عارف در پی درگذشت صابر کاظمی
درخواست پدر صابر؛ مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ پنج شنبه با آداب و رسوم محلی
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
شوک به ورزش ایران؛
صابر کاظمی درگذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آخی،چقد دلم سوخت براش،راهی رو شروع نکرده تموم شد،خدایا برای هیچ خانواده ای پیش نیاد،روحش شاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحت شادپسردوست داشتنی والیبال ایران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهناز پورمیرزا..مربی ورزش
۱۶:۵۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سلام ادب ..بنده به عنوان مربی‌‌‌‌.. اولین رشته که انتخاب کردم. والیبال بود ..مریم .برادرم بود که بازیکن ارتش بود .خدا رحمت کن آقای کاظمی عزیز.خیلی حس میکنم زحمت کشیدن یک ورزشکار..که برادرم.سال ۹۹.فوت کرد .به عنوان ..مادر..خواهر..تسلیت میکنم‌روحش‌در آرامش.. آذربایجان غربی..مهناز پورمیرزا..از جامعه ورزش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آی سانا
۱۶:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تسلیت عرض میکنم به جامعه ورزش ایران و همچنین خانواده محترم صابر جان عزیز یاد و خاطره ایشان والیبالیست ارزنده کشورمان همیشه زنده خواهد ماند جوان رعنای والیبال کشورمان به آسمانها رفت...روحش شاد یادش همیشه گرامی خواهد ماند???????
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۱۵:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
واقعا حیف از این جوان رعنا و با استعداد که از دنیا رفت
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۵:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اللهم.اغفر.للمومنین.والمومنات......صابر.عزیز
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تسلیت عرض میکنم به جامعه ورزش ایران وهمچنین خانواده محترم صابرجان عزیز..یادوخاطره ی والیبالیست ارزنده کشورمان همیشه زنده خواهدماندجوان رعنای والیبال کشورمان به اسمانهارفت ..روحش شادویادش همیشه گرامی خواهدماند
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آره شما ها راست میگین مردم هم گوش هاشون مخملیه .....
۱۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چه ربطی داشت الان
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۵:۴۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا توهم توطئه داری طرف تو قطر یکاری کرده که حالا هر اتفاقی براش افتاده.
ا
United Arab Emirates
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس`
۱۴:۵۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد حیف شد چه آرزوهای داشت بنده خدا
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ازکجا میدانی غیب داری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد خیلی متاسر شدم خیلی غمگینم
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
غمش آتش زند بر جسم و جانم
زده آتش به مغز استخوانم
روحش شاد باد
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد. تسلیت به خانواده محترمشان می گوییم.
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منوچهر
۱۵:۱۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد خدا به خانوادش صبر بده خیلی سخت چون من هم دختر جوانم رااز دست دادم می دانم چه می کشند روحش شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
15/11خدا بتو صبر بدهد
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
آخرین اخبار
زمان بازگشت ستاره تیم ملی اعلام شد
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
پیروزی یاران پارسا فلاح در اولین بازی فصل لیگ NCAA
وزیر ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک وارد ریاض شدند
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
میرباقری: برگزاری و سطح مسابقات داخلی با رقابت‌های جهانی برابری می‌کند
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
حریفان شمشیربازان ایران در جام جهانی الجزایر مشخص شدند
والیبالیست‌های ایرانی گام اول را محکم برداشتند + فیلم
بازیکنان شاخص در لیست تیم ملی امید/ تراکتور و فولاد نماینده‌ای ندارند
گزینه‌های نهایی پرسپولیس برای دربی مشخص شد
حسن یزدانی راهی استقلال شد/ ۷ میلیارد برای ۲ مبارزه
درخواست پدر صابر؛ مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ پنج شنبه با آداب و رسوم محلی
همکاری قلعه‌نویی با روانخواه/ امیدها به تیم‌ملی دعوت نمی‌شوند
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد