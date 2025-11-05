باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال که برای انجام مراحل قانونی انتقال پیکر صابر کاظمی در بیمارستان پیامبران حضور دارد،کرد: علی رغم همه تلاش‌ها اتفاقی که دوست داشتیم نیفتاد و خواست خدا بود. جا دارد از همه کسانی که برای صابر در این مدت با همه توان زحمت کشیدند تشکر کنم. امیدوارم فدراسیون والیبال توانسته باشد به وظیفه خود به خوبی عمل کند.

رییس فدراسیون والیبال افزود: کم لطفی‌های زیادی درباره شایعه دروغین محرومیت صابر عزیز منتشر شد که باعث دل شکستگی همه کسانی شد که برای صابر زحمت کشیدند.

وی درباره اینکه پدر مرحوم صابر کاظمی گفته او با فدراسیون مشکلی نداشته است و فدراسیون همه گونه حمایتی از جمله پرداخت هزینه‌ها را انجام داده است، گفت: بحث پرداخت هزینه‌ها که وظیفه ما بود، اما دروغ درباره محرومیت صابر خیلی ما را اذیت کرد چرا که اصلا او محروم نشد و کمیته انضباطی ۲ هفته بعد لغو کرد. برخی این شایعه را راه انداختند و برخی دیگر هم ناآگاهانه به آن دامن زدند.

وی خاطرنشان کرد: موج عظیم احساسات مردم قابل ستایش بود که روز و شب دعا کردند و امیدوارم روحش قرین رحمت باشد.

تقوی درباره علت برگزار نشدن مراسم تشییع در فدراسیون والیبال گفت: درخواست خانواده این بود که در اسرع وقت صابر به زادگاه خودش برود و ما تلاش کردیم این اتفاق هر چه سریعتر بیفتد. اصرار مجدانه پدرش این است که صابر سریعا به زادگاهش برود. حتما تلاش می‌کنیم اگر خانواده او قبول کند مراسم یادبودی را برگزار کنیم. به هر حال خانواده صابر ۲۰ روز است که شبانه روز درگیر این اتفاق تلخ هستند و حق بدهید که بخواهند پیکر او زودتر به زادگاهش منتقل شود.