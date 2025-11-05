باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «تجدیدنظر» به تهیه‌کنندگی امید واحدی‌فر و کارگردانی مرتضی معتمدی‌راد در قالب ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به‌عنوان یکی از تازه‌ترین تولیدات نمایشی این مرکز، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان خراسان جنوبی» از شنبه ۱۷ آبان‌ماه هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

این سریال با نگاهی ویژه به زندگی در مناطق روستایی، فرهنگ بومی و محلی، ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستا‌های استان تهیه و تولید شده و تلاش دارد تصویری واقعی و امیدبخش از زیست روستایی و پیوند خانواده در بستر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ارائه دهد.

بخش‌هایی از مراحل فیلم‌برداری این سریال نیز با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری استان در روستای کریمو و بخش سه قلعه شهرستان سرایان، شهرستان فردوس انجام شده است.

در این سریال علاوه بر حضور پررنگ بازیگران و عوامل بومی خراسان جنوبی، از چهره‌های شناخته‌شده تلویزیون نیز بهره گرفته شده است؛ از جمله محمد فیلی، بهار نوحیان، سید فرید فرساد، احمد حسینی‌مقدم و عباسعلی نورایی.

دیگر عوامل تولید عبارتند از: علی وفادار ناظر کیفی شیرین امیرافشاری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، محمدرضا مهربان فیلم‌بردار، زهرا کیانی و فرامرز مهدوی مدیران تولید، امیر زارعی صدابردار، ثمین شهریاری‌زاده طراح گریم، محمدامین کلانتری طراح صحنه و لباس، حانیه غلامی منشی صحنه، یگانه عباسی عکاس و تصویربردار پشت صحنه و سید حمزه عمیدیان مدیر تدارکات، همچنین گروه نون نویسندگی و سید فرید فرساد بازنویسی فیلمنامه را برعهده داشته‌اند.

سریال «تجدیدنظر» گامی تازه از صداوسیمای خراسان جنوبی در مسیر تولید آثار نمایشی فاخر است که با محوریت معرفی فرهنگ، ظرفیت‌ها و زیبایی‌های بومی استان، در قاب شبکه ملی رسانه ملی به نمایش درخواهد آمد.