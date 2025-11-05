دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ساری از آماده شدن لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در حاشیه مراسم بهره برداری از ساختمان مرکزی و دفاتر سه محدوده منطقه آزاد مازندران با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد آماده شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: با تصویب این لایحه تحول بزرگی در اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد.

او با بیان اینکه در گذشته مناطق آزاد بدنبال سرمایه گذاری تجاری و بخش‌های مختلف بوده‌اند، افزود: امروز مناطق آزاد بدنبال اجرایی کردن سند اقتصاد دیجیتال و سند تحول هستند.

مسرور با اشاره به ویژگی‌های خاص مازندران و همسایگی با سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و دیگر کشور‌های حاشیه دریای خزر، گفت: با این ویژگی‌ها منطقه آزاد مازندران باید هسته تحول استان باشد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه باید بدنبال مراودات بیشتر با کشور‌های همسایه باشیم، افزود: کریدور چین - قزاقستان می‌تواند از طریق بندر امیرآباد به کشور‌های اروپایی متصل شود.

مسرور با اشاره به ظرفیت‌های دریا، گفت: باید حتما به موضوع گردشگری دریایی دراین استان توجه ویژه شود.

او به موضوع کالا‌های تبصره ۲ که از هفته آینده ساز و کار آن در منطقه آزاد مازندران هم اجرایی می‌شود اشاره کرد و افزود: واحد‌های تولیدی استان مازندران می‌توانند با کمک این ساز و کار، سهم خود را در افزایش مبادلات تجاری افزایش دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه خودرو‌های وارداتی در آینده نزدیک وارد این استان می‌شود، گفت: تردد این خودرو‌ها طبق قوانین منطقه آزاد خواهد بود، اما برای افزایش جغرافیای تردد این خودرو‌ها در سطح استان، تصمیم گیری با استاندار خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران