دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ساری از آماده شدن لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانمسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در حاشیه مراسم بهره برداری از ساختمان مرکزی و دفاتر سه محدوده منطقه آزاد مازندران با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد آماده شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: با تصویب این لایحه تحول بزرگی در اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد.

او با بیان اینکه در گذشته مناطق آزاد بدنبال سرمایه گذاری تجاری و بخش‌های مختلف بوده‌اند، افزود: امروز مناطق آزاد بدنبال اجرایی کردن سند اقتصاد دیجیتال و سند تحول هستند.

مسرور با اشاره به ویژگی‌های خاص مازندران و همسایگی با سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و دیگر کشور‌های حاشیه دریای خزر، گفت: با این ویژگی‌ها منطقه آزاد مازندران باید هسته تحول استان باشد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه باید بدنبال مراودات بیشتر با کشور‌های همسایه باشیم، افزود: کریدور چین - قزاقستان می‌تواند از طریق بندر امیرآباد به کشور‌های اروپایی متصل شود.

مسرور با اشاره به ظرفیت‌های دریا، گفت: باید حتما به موضوع گردشگری دریایی دراین استان توجه ویژه شود.

او به موضوع کالا‌های تبصره ۲ که از هفته آینده ساز و کار آن در منطقه آزاد مازندران هم اجرایی می‌شود اشاره کرد و افزود: واحد‌های تولیدی استان مازندران می‌توانند با کمک این ساز و کار، سهم خود را در افزایش مبادلات تجاری افزایش دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه خودرو‌های وارداتی در آینده نزدیک وارد این استان می‌شود، گفت: تردد این خودرو‌ها طبق قوانین منطقه آزاد خواهد بود، اما برای افزایش جغرافیای تردد این خودرو‌ها در سطح استان، تصمیم گیری با استاندار خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مناطق آزاد ، منطقه آزاد مازندران
