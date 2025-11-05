معاون فناوی و نواوری وزیر علوم، تحقیقات فناوری گفت: شکل گیری حکمرانی اکوسیستم ساز هوشمند، نیاز امروز زیست بومی کشوراست که باید در این حوزه کار و فعالیت جدی تری صورت بگیرد و شاهد تحولات پایه باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدنبی شهیکی در پنجمین همایش ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نواوری ایران که به میزبانی پارک علم و فناوری استان سیستان وبلوچستان در زاهدان برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه از دو دهه قبل به صورت جدی شکل گیری المان‌های زیست بومی فناوری و نوآوری کشور را شاهد هستیم و دراین مدت نهاد‌های بسیار متنوعی شکل گرفته است. 

وی افزود: در حال حاضر ۵۸ پارک علم و فناوری، ۲۹۵ مرکز رشد واحد‌های فناور و بیش از ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری را در کل کشور داریم که همه اینها ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اکوسیستم فناوری کشور محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنیم تا همواره تقویت شوند. 

شهیکی تاکید کرد: در این سال‌ها تجاربی از الگو‌های موفق و ناموفق را شاهد هستیم که این داستان موفقیت و گاهاً ناکامی این نهاد‌ها در ساختار نوآوری می‌تواند یاری‌گر و آئینه‌ای شفاف برای طراحی مدل‌های بهینه‌تر با توجه به زیست بوم‌های کشور باشد. 

وی خاطرنشان کرد: در عرصه سیاست گذاری و حکمرانی فناوری نیازمند هم افزایی و شبکه سازی هستیم که این مساله جزو ضروریات و دغدغه‌های اصلی است چرا که وقتی در پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کنیم اگر نتوانیم در ساختار سازمان خود، تخریب خلاق را به عنوان سرلوحه قرار دهیم، رویکرد پارک‌ها و سازمان‌های نوآور بر اساس تئوری نادرست کارمند محور پیش می‌رود، اما ضرورت دارد تا نگاه حکمرانی فناوری در پارک‌ها با نگرش مبتنی بر بخش خصوصی طراحی و تدوین شود. 

معاون وزیر ادامه داد: باید یک اصل را پذیرا باشیم که در حوزه اکوسیستم، رقابت بسیار پررنگی را در عرصه بین الملل داریم، اما باید مدل بومی ما بسیار متفاوت و با توجه به فاکتور‌های واقعی و مدل‌های بهینه مرتبط با ساختار، کارآمدتر و اثربخش‌تر باشد و این عرصه حکمرانی فناوری نیازمند به تصمیم گیری‌های کلان راهبردی است. 

شهیکی ادامه داد: یکی از مسائلی که زیست بوم در شرایط فعلی شدیداً با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری نوظهور است که باید کسانی را تربیت کنیم که پیشران تحول جریان نوآوری در کشور باشند و جذب، شناسایی و سرمایه گذاری بر روی این استعداد‌ها بسیار مهم و ضروری بوده و باید بر روی آن تمرکز کرد. 

معاون وزیر تاکید کرد: معتقدم که امروز اکوسیستم به نقطه‌ای رسیده که نیاز به بازیگران بزرگ و شرکت‌های لنگر است که این شرکت‌ها و مرکز حوزه نوآوری باشند، اما شکل گیری، تقویت کمی و کیفی آنها نیاز امروز پارک‌های فناوری و توسعه نوآوری است. 

او افزود: سرچشمه و منبع تحولات نوآوری، زایش ایده‌ها در دانشگاه است چرا که در عصر حاضر دانش‌هایی که مبتنی بر آموزش‌های کلاسیک باشد دیگر جوابگوی نیاز امروز نیست و باید دانشگاه‌های آینده متفاوت از امروز و بر اساس جهت دهی افراد به نسل سوم و چهارم باشد. 

شهیکی تاکید کرد: باور دارم پارکی می‌تواند موفق عمل کند که همراستا با آن، دانشگاه هایش هم تغییر مسیر دهد و این دو در کنار هم تحولات نوین فناوری را رقم بزنند و باور داریم که نیاز امروز زیست بوم کشور، حکمرانی اکوسیستم ساز هوشمند است و در این حوزه نیازمند کار و فعالیت و تحول جدی داریم.

منبع پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: پارک علم و فناوری ، زیست بوم
خبرهای مرتبط
اعلام آمادگی حمایت از طرح‌های توسعه فناوری در چهارمحال و بختیاری
تالاب‌های آذربایجان شرقی در وضعیت آبی خوبی هستند
آیین اختتامیه رویداد توسعه و ارتقای زیست‌بوم نوآوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش محسوس دما در زاهدان؛ سرمای پاییزی طبق پیش‌بینی‌ها از راه رسید
پارک‌های علم و فناوری استعداد‌های پنهان جوانان را شناسایی و شکوفا کنند
آخرین اخبار
پارک‌های علم و فناوری استعداد‌های پنهان جوانان را شناسایی و شکوفا کنند
کاهش محسوس دما در زاهدان؛ سرمای پاییزی طبق پیش‌بینی‌ها از راه رسید
چشم مصنوعی شهرسوخته در شرایط مناسب نگهداری قرار دارد
ارائه خدمات گمرکی در مرز میلک علی‌رغم تعطیلی ادارات و طوفان شدید در زابل