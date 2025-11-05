معاون فناوی و نواوری وزیر علوم، تحقیقات فناوری گفت: شکل گیری حکمرانی اکوسیستم ساز هوشمند، نیاز امروز زیست بومی کشوراست که باید در این حوزه کار و فعالیت جدی تری صورت بگیرد و شاهد تحولات پایه باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدنبی شهیکی در پنجمین همایش ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نواوری ایران که به میزبانی پارک علم و فناوری استان سیستان وبلوچستان در زاهدان برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه از دو دهه قبل به صورت جدی شکل گیری المان‌های زیست بومی فناوری و نوآوری کشور را شاهد هستیم و دراین مدت نهاد‌های بسیار متنوعی شکل گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۸ پارک علم و فناوری، ۲۹۵ مرکز رشد واحد‌های فناور و بیش از ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری را در کل کشور داریم که همه اینها ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اکوسیستم فناوری کشور محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنیم تا همواره تقویت شوند.

شهیکی تاکید کرد: در این سال‌ها تجاربی از الگو‌های موفق و ناموفق را شاهد هستیم که این داستان موفقیت و گاهاً ناکامی این نهاد‌ها در ساختار نوآوری می‌تواند یاری‌گر و آئینه‌ای شفاف برای طراحی مدل‌های بهینه‌تر با توجه به زیست بوم‌های کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه سیاست گذاری و حکمرانی فناوری نیازمند هم افزایی و شبکه سازی هستیم که این مساله جزو ضروریات و دغدغه‌های اصلی است چرا که وقتی در پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کنیم اگر نتوانیم در ساختار سازمان خود، تخریب خلاق را به عنوان سرلوحه قرار دهیم، رویکرد پارک‌ها و سازمان‌های نوآور بر اساس تئوری نادرست کارمند محور پیش می‌رود، اما ضرورت دارد تا نگاه حکمرانی فناوری در پارک‌ها با نگرش مبتنی بر بخش خصوصی طراحی و تدوین شود.

معاون وزیر ادامه داد: باید یک اصل را پذیرا باشیم که در حوزه اکوسیستم، رقابت بسیار پررنگی را در عرصه بین الملل داریم، اما باید مدل بومی ما بسیار متفاوت و با توجه به فاکتور‌های واقعی و مدل‌های بهینه مرتبط با ساختار، کارآمدتر و اثربخش‌تر باشد و این عرصه حکمرانی فناوری نیازمند به تصمیم گیری‌های کلان راهبردی است.

شهیکی ادامه داد: یکی از مسائلی که زیست بوم در شرایط فعلی شدیداً با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری نوظهور است که باید کسانی را تربیت کنیم که پیشران تحول جریان نوآوری در کشور باشند و جذب، شناسایی و سرمایه گذاری بر روی این استعداد‌ها بسیار مهم و ضروری بوده و باید بر روی آن تمرکز کرد.

معاون وزیر تاکید کرد: معتقدم که امروز اکوسیستم به نقطه‌ای رسیده که نیاز به بازیگران بزرگ و شرکت‌های لنگر است که این شرکت‌ها و مرکز حوزه نوآوری باشند، اما شکل گیری، تقویت کمی و کیفی آنها نیاز امروز پارک‌های فناوری و توسعه نوآوری است.

او افزود: سرچشمه و منبع تحولات نوآوری، زایش ایده‌ها در دانشگاه است چرا که در عصر حاضر دانش‌هایی که مبتنی بر آموزش‌های کلاسیک باشد دیگر جوابگوی نیاز امروز نیست و باید دانشگاه‌های آینده متفاوت از امروز و بر اساس جهت دهی افراد به نسل سوم و چهارم باشد.

شهیکی تاکید کرد: باور دارم پارکی می‌تواند موفق عمل کند که همراستا با آن، دانشگاه هایش هم تغییر مسیر دهد و این دو در کنار هم تحولات نوین فناوری را رقم بزنند و باور داریم که نیاز امروز زیست بوم کشور، حکمرانی اکوسیستم ساز هوشمند است و در این حوزه نیازمند کار و فعالیت و تحول جدی داریم.

منبع پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان