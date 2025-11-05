باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نگهدار سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه هماندیشی با موضوع سوخت جایگزین و بهسازی واحدهای طیور با حضور جمعی از همکاران وزارت جهاد کشاورزی و مدیران مرتبط در شرکت گاز استان با اشاره به چالشهای پیشرو در تأمین سوخت واحدهای دام و طیور، بر ضرورت استفاده از سوختهای جایگزین و نوسازی زیرساختهای این واحدها تأکید کرد.
او افزود: بهکارگیری سوختهای جایگزین میتواند ضمن کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید کمک شایانی کند.
در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت و شرکت گاز، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای اجرایی، تسهیل در تأمین انرژی پایدار برای واحدهای تولیدی و همچنین برنامههای حمایتی در این زمینه ارائه کردند.