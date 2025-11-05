مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی از تشدید برخورد قانونی با اخلالگران در نظام تولید و توزیع نهاده‌های دامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقری شربیانی در جریان آغاز پنجمین طرح تشدید نظارت و بازرسی نهاده‌های دامی با هدف کنترل دقیق بازار و جلوگیری از تخلفات در شبکه واردات و توزیع نهاده‌های اساسی بخش دام و طیور افزود: در این مرحله، بازرسی‌ها به‌صورت هم‌زمان و سراسری در همه استان‌ها اجرا می‌شود و محور اصلی آن نظارت بر روند تامین، توزیع و قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو است و این طرح تا ثبات و آرامش بازار ادامه خواهد یافت.

مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت پشتیبانی امور دام و دادستانی ها و پلیس امنیت اقتصادی اجرا می‌شود و همه حلقه‌های زنجیره از واردکنندگان تا عاملان توزیع و خرده‌فروشان در دامنه نظارت قرار دارند.

برخورد قاطع با تخلفات و هشدار نسبت به گران‌فروشی و احتکار

باقری شربیانی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این طرح صیانت از حقوق تولیدکنندگان دام و طیور و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار نهاده‌ها است، تاکید کرد: هیچ‌گونه تخلف، گران‌فروشی از طریق پُشت فاکتوری یا دوفاکتوری، عرضه خارج از شبکه یا احتکار نهاده‌های دامی قابل‌اغماض نیست و با متخلفان برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد.

وی هشدار داد: نهاده های دامی برای تولید در کشور ماهیت استراتژیک دارند و از این رو در صورت احراز اخلال، گزارش آن برای رسیدگی به مراجع قانونی ذی صلاح ارسال می شود.

الزام تحویل نهاده در مدت حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت وجه

مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره ضوابط فروش و تحویل نهاده‌ها، گفت: همه واردکنندگان و عاملان توزیع نهاده های دامی موظفند براساس ضوابط سامانه بازارگاه، حداکثر در مدت ۱۵ روز پس از عرضه کوتاژ در سامانه بازارگاه و دریافت وجه از خریدار، نهاده‌ها را تحویل دهند و در غیر این صورت تخلف امتناع از عرضه محرز می شود و گزارش بازرسی آن تنظیم و به تعزیرات حکوتی ارسال خواهد شد.

وی از خریداران خواست در صورت برخورد با تخلف در عرضه نهاده های دامی، با مراجعه به ادارات بازرسی جهاد استان ها یا شهرستان ها و یا از طریق تلفن گویای ۱۲۴ وزارت صمت و تلفن گویای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، مستندات خود را اعلام کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

تشکیل ۳۱۵ پرونده تخلف در بازرسی از شرکت‌های واردکننده

باقری شربیانی از تشکیل ۳۱۵ پرونده تخلف برای بازرگانان و شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی در جریان ۱۸۵۸ بازرسی‌های از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۰ آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: ارزش پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

