باشگاه خبرنگاران جوان - حسن یزدانی دارنده یک مدال طلا و ۲ نقره المپیک و ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز جهان در اولین حضور خود بر روی تشک کشتی پس از انجام عمل جراحی در فرانسه، قرار است در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد برای تیم استقلال مبارزه کند.

یزدانی برای حضور در مرحله نهایی لیگ برتر با تیم استقلال جویبار قرارداد امضا کرد تا برای این تیم به میدان برود. طبق پیگیری‌های ایسنا مبلغ قرارداد یزدانی برای انجام ۲ مبارزه ۷ میلیارد تومان است.

او قرار است فردا پنج‌شنبه با علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال در تهران دیدار داشته باشد.