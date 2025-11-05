در دیداری دیپلماتیک، والی ولایت سرخان‌دریای ازبکستان با اعلام آمادگی کامل کشورش برای خرید و صادرات تمام میوه‌های تازه افغانستان، بر عزم این کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در شرایط محدودیت‌های ترانزیتی کنونی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در یک دیدار دیپلماتیک، والی ولایت سرخان‌دریای ازبکستان با اعلام آمادگی کشورش برای خرید و صادرات تمام میوه‌های تازه افغانستان، بر عزم این کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد. 

قاسم‌اوف، والی سرخان‌دریا، با اشاره به اختیارات کامل واگذار شده از سوی دولت مرکزی ازبکستان، اعلام کرد: «ازبکستان در کنار مردم افغانستان ایستاده و در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، اطمینان کامل می‌دهد.» وی همچنین پیشنهاد داد صادرات میوه‌های افغانستان از طریق خطوط ریلی و مسیرهای هوایی به کشورهایی نظیر روسیه، چین و هند انجام شود.

این اعلام آمادگی در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان اخیراً صادرات محصولات باغی خود به بازارهای جدید را گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها، نخستین محموله ۵۰ تنی سیب از ولایت قندهار از طریق گذرگاه تورغندی به روسیه ارسال شده که بخشی از توافقی بزرگ‌تر برای صادرات هزار تن سیب به این کشور است. پیش از این نیز نخستین محموله انار قندهار از همین گذرگاه به روسیه صادر شده بود.

با توجه به مسدود بودن مسیر صادراتی اسپین‌بولدک به پاکستان، بازار روسیه حالا به عنوان جایگزینی مهم برای محصولات باغی افغانستان مطرح شده است.

برچسب ها: تجارت با افغانستان ، ازبکستان ، صادرات افغانستان
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
به نظرم یوه‌های افغانستان ارگانییک و عالی هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا عکس وانت پیکان و نیسان آبی گذاشتید ؟؟ مگه افغانستان پیکان و نیسان داره؟؟

فک کنم اونا تویوتا سوار میشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
درافغانستان خیلی چیزها هست فقط آرامش و امنیت وکار نیست وگرنه بهترین کشور توی دنیاست ولی حیف که ازدست خاینین مملکت درست نمیشود وگرنه مردمش اینقدر بیچاره وآواره نمیبودن که به این وآن کشور پناهنده شوند خدایا خودت به افغانستان رحم کن تا درست شود خودت نگاهی کن الهی امین
France
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عالی. هرچه افعانستان بیشتر پیشرفت کنه به نفع ایران هست چون مهاجران برمیگردن به کشورشون.
۰
۸
پاسخ دادن
