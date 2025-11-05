باشگاه خبرنگاران جوان- در یک دیدار دیپلماتیک، والی ولایت سرخاندریای ازبکستان با اعلام آمادگی کشورش برای خرید و صادرات تمام میوههای تازه افغانستان، بر عزم این کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی تأکید کرد.
قاسماوف، والی سرخاندریا، با اشاره به اختیارات کامل واگذار شده از سوی دولت مرکزی ازبکستان، اعلام کرد: «ازبکستان در کنار مردم افغانستان ایستاده و در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، اطمینان کامل میدهد.» وی همچنین پیشنهاد داد صادرات میوههای افغانستان از طریق خطوط ریلی و مسیرهای هوایی به کشورهایی نظیر روسیه، چین و هند انجام شود.
این اعلام آمادگی در حالی صورت میگیرد که افغانستان اخیراً صادرات محصولات باغی خود به بازارهای جدید را گسترش داده است. بر اساس گزارشها، نخستین محموله ۵۰ تنی سیب از ولایت قندهار از طریق گذرگاه تورغندی به روسیه ارسال شده که بخشی از توافقی بزرگتر برای صادرات هزار تن سیب به این کشور است. پیش از این نیز نخستین محموله انار قندهار از همین گذرگاه به روسیه صادر شده بود.
با توجه به مسدود بودن مسیر صادراتی اسپینبولدک به پاکستان، بازار روسیه حالا به عنوان جایگزینی مهم برای محصولات باغی افغانستان مطرح شده است.