معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی، بازیکن جوان تیم ملی والیبال ایران، با صدور پیامی این ضایعه تلخ را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام محمدرضا عارف آمده است:

«صابر کاظمی عزیز، جوان برومند و ستاره خوش‌آتیه تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران از میان ما رفت و باعث غم و اندوه دوستدارانش شد.

این ورزشکار توانمند، با تعهد، تلاش و روحیه پهلوانی خود، نمونه‌ای از نسل پرانرژی و بااستعداد جوانان ایران بود که نام میهن را در میادین بین‌المللی با افتخار بر زبان‌ها جاری ساخت. فقدان زودهنگام او، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه ورزش و مردم قدرشناس ایران است. 

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه ورزش کشور، مربیان، هم‌تیمی‌ها و همه دوستداران صابر عزیز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان برومند رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان و دوستدارانش صبر و آرامش مسالت دارم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
صابر عزیز درگذشت روحش شاد. در این سالها گلستان و گنید عزیزان زیادی رو از دست داد. عزیزانی که عضو تیم ملی والیبال در رده های مختلف بودند. مثل عزیزان از دست رفته و فقید حاج خوشگلدی و غیاث الدین صحنه و میکائیل یلمه ،یاشارکمی، مرحومه عالیه شیری قابوس. روح همه شاد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
صابر عزیز درگذشت روحش شاد. در این سالها گلستان و گنید عزیزان زیادی رو از دست داد. عزیزانی که عضو تیم ملی والیبال در رده های مختلف بودند.
۰
۰
پاسخ دادن
