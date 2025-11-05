باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام محمدرضا عارف آمده است:
«صابر کاظمی عزیز، جوان برومند و ستاره خوشآتیه تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران از میان ما رفت و باعث غم و اندوه دوستدارانش شد.
این ورزشکار توانمند، با تعهد، تلاش و روحیه پهلوانی خود، نمونهای از نسل پرانرژی و بااستعداد جوانان ایران بود که نام میهن را در میادین بینالمللی با افتخار بر زبانها جاری ساخت. فقدان زودهنگام او، ضایعهای تلخ برای جامعه ورزش و مردم قدرشناس ایران است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه ورزش کشور، مربیان، همتیمیها و همه دوستداران صابر عزیز تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان برومند رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان و دوستدارانش صبر و آرامش مسالت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور»