باشگاه خبرنگاران جوان- ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز چهارشنبه از سفر هیئت مذاکره‌کننده این گروه به ترکیه برای گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی خبر داد. بر اساس گزارش‌های خبری، سومین دور مذاکرات میان افغانستان و پاکستان روز پنج‌شنبه در ترکیه آغاز خواهد شد.

در این مذاکرات، عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات طالبان، ریاست هیئت طالبان و عاصم ملک، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، ریاست هیئت پاکستان را بر عهله دارند.

این در حالی است که دور دوم مذاکرات میان دو کشور پیش از این چندین بار با بن‌بست مواجه شده بود. مهم‌ترین مانع در این مذاکرات، مسئله مسئولیت مهار گروه تی.تی.پی است. پاکستان، طالبان را متهم به پناه دادن به اعضای این گروه در خاک افغانستان می‌کند و خواستار اقدامات عملی برای کنترل آن‌هاست، اما طالبان این اتهام را رد کرده و تأکید دارد که مسئولیت اقدامات این گروه برعهده دولت پاکستان است.

پیش از این، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری آشکار وجود دارد و هرگونه حمله به اسلام‌آباد با پاسخی "۵۰ برابر قوی‌تر" مواجه خواهد شد.