کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران در جلسه شورای اجتماعی شهرستان، با تأکید بر ضرورت توجه همه‌جانبه به مسئله سالمندی در کشور، اظهار داشت: امروزه خدمت به سالمندان گامی بزرگ در مسیر توسعه اجتماعی است، چرا که طبق آمار موجود، جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، جامع و بلندمدت در این زمینه هستیم.

وی افزود: باید از رویکرد حمایتی صرف فاصله گرفته و به سمت الگوی توانمندسازی حرکت کنیم تا شاهد حضور سالمندانی فعال، بانشاط و برخوردار از کیفیت زندگی مطلوب در جامعه باشیم. متأسفانه در حال حاضر با پدیده رهاشدگی برخی سالمندان در سطح شهر روبه‌رو هستیم که ناشی از فقدان برنامه‌های پیشگیرانه و غربالگری‌های لازم در سال‌های گذشته است.

کریمی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در این حوزه گفت: هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی منجمله حوزه مرتبط با سالمندان نیست. لازم است با مشارکت بهزیستی، شهرداری، شبکه بهداشت، کمیته امداد، هلال احمر، سازمان‌های مردم نهاد و سایر دستگاه‌های فرهنگی و خدماتی، رویکردی یکپارچه و منسجم در ارائه خدمات سالمندی تدوین و اجرا شود.

وی همچنین بر لزوم مناسب‌سازی فضا‌های شهری برای سالمندان و افراد کم‌توان تأکید کرد و افزود: ضروری است شهرداری‌ها و دستگاه‌های صادرکننده مجوز ساخت، تمهیدات لازم را برای دسترسی آسان سالمندان به اماکن عمومی فراهم کنند. امروز دیگر دوران اقدامات جزیره‌ای به سر آمده و باید فعالیت‌ها به‌صورت فرابخشی و هماهنگ انجام شود.

کریمی ضمن تأکید بر تدوین برنامه‌های منسجم برای جلسات آتی شورای اجتماعی شهرستان، خواستار ارتقای مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، شهرداری و شبکه بهداشت در مسیر افزایش نشاط و کیفیت زندگی سالمندان شد.

وی خاطرنشان کرد: سالمندی مرحله ضعف نیست، بلکه دوران تجربه و خرد است، همچنین آموزش و پرورش می‌تواند با طراحی برنامه‌های فرهنگی میان نسل‌ها، پیوند میان پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و نوه‌ها را تقویت کرده و زمینه انتقال تجربه و ارزش‌های اجتماعی را فراهم سازد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران در پایان ضمن قدردانی از اعضای شورای اجتماعی و دستگاه‌های عضو گفت: مسئله سالمندی، آینده همه ماست. اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، فردا با پیامد‌های آن روبه‌رو خواهیم شد. با همدلی و هم‌افزایی می‌توان مسیر خدمت به این قشر ارزشمند را هموار ساخت.

