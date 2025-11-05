باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان، با تنوع زیستی گسترده، مراتع غنی و ظرفیتهای چشمگیر در حوزه دامپروری، یکی از قطبهای مهم تولید محصولات دامی در کشور به شمار میرود. این استان با داشتن جمعیت بالایی از دام سبک و سنگین، نهتنها در تأمین گوشت قرمز و لبنیات کشور نقش کلیدی دارد، بلکه میتواند در عرصه تولید داروهای دامی نیز به یکی از محورهای توسعه ملی تبدیل شود. تولید داروهای دامی در لرستان نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام راهبردی برای تقویت امنیت غذایی، ارتقای سلامت دام و انسان و کاهش وابستگی کشور به واردات است.
ظرفیتهای بومی لرستان
لرستان با برخورداری از شرایط اقلیمی خاص، آبوهوای مناسب و پوشش گیاهی غنی، بستر طبیعی پرورش دام را دارد. در بسیاری از شهرستانهای این استان از جمله الیگودرز، کوهدشت، نورآباد و ازنا، دامپروری بهعنوان یکی از ارکان اصلی معیشت خانوارها محسوب میشود. وجود مراکز دانشگاهی، از جمله دانشگاه لرستان و دانشکده دامپزشکی خرمآباد، همچنین پژوهشکدههای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت علمی ارزشمندی برای توسعه صنایع دانشبنیان در حوزه داروسازی دامی فراهم کرده است.
اهمیت راهبردی تولید داروهای دامی
وابستگی به واردات داروهای دامی، بهویژه در سالهای اخیر و در پی نوسانات ارزی، هزینههای تولید دام را افزایش داده و فشار مضاعفی بر دامداران وارد کرده است. از سوی دیگر، کیفیت پایین برخی داروهای وارداتی یا قاچاق، تهدیدی جدی برای سلامت دامها و در نتیجه سلامت مصرفکنندگان محسوب میشود. توسعه صنایع تولید داروهای دامی در داخل کشور، بهویژه در مناطقی مانند لرستان که زیرساخت دامپروری قوی دارند، میتواند زنجیره تولید را تکمیل کرده و علاوه بر کاهش هزینهها، کیفیت داروها را ارتقا بخشد.
تولید ۱۰۰ قلم داروی دامی در لرستان
مدیرکل دامپزشکی لرستان در خصوص تولید داروهای دامی در سطح استان نیز گفت: اکنون ۲ کارخانه تولید داروهای دامی در شهرستانهای بروجرد و ازنا فعال هستند که حدود ۱۰۰ قلم انواع دارو، ترکیبات ضدعفونی کنند و سموم و داروهای ضد انگل تولید میکنند.
زبردست تصریح کرد: این کارخانهها علاوه بر تامین بازار داخلی کشور در بحث صادرات نیز فعال هستند و در آخرین مورد صادرات چهار قلم دارو از شهرستان بروجرد به کشورهای افغانستان و پاکستان طی ماه جاری انجام شده است و ۱۲شرکت پخش دارو و واکسن دامی، ۱۱۵ داروخانه دامپزشکی و ۹۵ درمانگاه دامپزشکی در استان فعالیت دارند.
وی با اشاره به تسهیل صدور مجوزها برای درمانگاه و داروخانه دامپزشکی ادامه داد: اکنون در تمام بخشهای استان درمانگاه، داروخانه دامپزشکی و نمایندگی بخش دولتی دامپزشکی با هدف ارائه خدمات سریع به بهره برداران فعال است.
نقش شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری بخش خصوصی
در سالهای اخیر، با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و اعطای تسهیلات به واحدهای فناور، زمینه برای شکلگیری هستههای تخصصی در زمینه تولید داروهای دامی فراهم شده است. لرستان میتواند با جذب سرمایهگذاران داخلی و حمایت هدفمند از شرکتهای بومی، به قطب تولید داروهای دامپزشکی غرب کشور تبدیل شود. ایجاد شهرک صنعتی تخصصی در حوزه داروهای دامپزشکی، همکاری میان دانشگاه و صنعت، و بهرهگیری از نیروهای متخصص دامپزشکی، مسیر توسعه این بخش را هموار میکند.
توسعه صنعت داروهای دامی در لرستان، فراتر از یک پروژه صنعتی، یک راهبرد کلان برای تحقق خودکفایی دارویی، اشتغالزایی پایدار، و حفاظت از سلامت دام و انسان است. این استان میتواند با اتکا به ظرفیتهای طبیعی و انسانی خود، به الگویی موفق از پیوند میان دانش، تولید و توسعه محلی تبدیل شود.
حمایت دولت، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، و تقویت نقش دانشگاهها در پژوهشهای کاربردی، میتواند آیندهای روشن برای صنعت داروهای دامی در لرستان رقم بزند آیندهای که در آن لرستان نهتنها تولیدکننده گوشت و لبنیات، بلکه تولیدکننده دانش و داروی دامپزشکی کشور باشد.