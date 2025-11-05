رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که ترکیه وارد «مرحله جدیدی» در تلاش‌ها برای پایان دادن به خشونت شبه‌نظامیان کرد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که ترکیه وارد «مرحله جدیدی» در تلاش‌ها برای پایان دادن به خشونت شبه‌نظامیان کرد شده است و اعلام کرد که از ایده سخنرانی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ ک ک در مجلس نمایندگان استقبال می‌کند.

اردوغان گفت که هفته گذشته مذاکرات «بسیار سازنده‌ای» با رهبران ارشد حزب دموکراتیک طرفدار کرد‌ها - که از ایده سخنرانی اوجالان در کمیسیون پارلمانی خلع سلاح پ ک ک حمایت کرده‌اند - داشته است و از همه بازیگران خواست تا در این امر مشارکت کنند.

اردوغان به قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه خود گفت: «به نظر می‌رسد که ما به یک دوراهی جدید در مسیر ترکیه‌ای عاری از تروریسم رسیده‌ایم. همه باید پا پیش بگذارند و نقش خود را ایفا کنند.»

او گفت: «ما بسیار ارزشمند می‌دانیم که همه طرف‌های ذی‌ربط بدون کنار گذاشتن کسی شنیده شوند و نظرات مختلف - حتی اگر مخالف باشند - بیان شوند.»

این نظرات می‌تواند به تعامل احتمالی با اوجالان اشاره داشته باشد، کسی که از سال ۱۹۹۹ زندانی است، اما نقش کلیدی در ترغیب حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) به خلع سلاح و انحلال داشته است، اقداماتی که اوایل امسال اعلام کرد.

پ ک ک شورش خود را در سال ۱۹۸۴ آغاز کرد. یک ابتکار صلح قبلی در سال ۲۰۱۵ شکست خورد و خونریزی جدیدی را در جنوب شرقی ترکیه به راه انداخت. دولت ترکیه چارچوب تلاش فعلی را به طور علنی شرح نداده است.

اظهارات اردوغان یک روز پس از آن مطرح شد که دولت باغچلی، متحد ملی‌گرای او اعلام کرد که آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب طرفدار کرد‌ها که از سال ۲۰۱۶ در زندان است، «مفید» خواهد بود.

باغچلی که مدت‌ها با خواسته‌های سیاسی کرد‌ها خصومت داشت، با مطرح کردن این ایده در یک سال پیش، عملاً روند صلح با پ ک ک را آغاز کرد.

اردوغان گفت: «با کمی شجاعت و تلاش بیشتر و به اذن خدا، این روند را با موفقیت به پایان خواهیم رساند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، حزب کارگران کردستان
