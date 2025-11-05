رئیس پلیس راهور گلستان از آغاز طرح تشدید برخورد با استفاده غیرمجاز از فلاشر (تجهیزات اختصاصی خودرو‌های امدادی) بر روی خودرو‌های شخصی، استفاده از چراغ‌های زنون و مخدوش کردن پلاک خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ عباس مهاجر بسطامی گفت: طرح ویژه ترافیکی برخورد با خودرو‌های بدون پلاک، تک پلاک، پلاک مخدوش، ساییدگی و خاکستری کردن، ناخوانا بودن و پوشاندن پلاک انواع وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در این طرح برخورد با تخلفات چراغ‌های وسایل نقلیه شامل چراغ‌های الوان و رنگی، چراغ‌های اضافی و زنون که باعث خیره‌شدن چشم سایر رانندگان می‌شود و استفاده وسایل نقلیه غیرمجاز از تجهیزات وسایل نقلیه امدادی به‌شدت در دستور کار این پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس راهور گلستان تصریح کرد: این طرح از امروز یکشنبه یازدهم آبان ماه به مرحله اجرا در آمد و راننده خودرو‌های متخلف ضمن اعمال قانون جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

سرهنگ بسطامی تأکید کرد: دستکاری در اعداد و ارقام پلاک و نصب پلاک وسیله نقلیه بر روی وسیله نقلیه دیگر برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌گردد و از ۶ ماه تا یک سال حبس دارد.

برچسب ها: پلیس ، پلاک مخدوش
