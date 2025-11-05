باشگاه خبرنگاران جوان ـ نیویورک زیر سایه بحران مسکن و گرانی زندگی، حالا چشمانتظار انقلاب اقتصادی یک مسلمان است که وعده داده هزینههای مردم را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را برقرار کند.
زهران ممدانی، سیاستمدار دموکرات و عضو جناح پیشرو حزب، پس از اعلام پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، خود را نماینده طبقه کارگر و متوسط این شهر معرفی کرده است. او وعده داده که با اصلاحات اقتصادی گسترده، از بحران مسکن و هزینههای سرسامآور زندگی تا خدمات عمومی، چهره اقتصادی نیویورک را دگرگون کند. پیروزی او در برابر کارزار مالی سنگینی که از سوی ثروتمندان و جمهوریخواهان از جمله دونالد ترامپ علیهاش به راه افتاده بود، نقطه عطفی در سیاست شهری آمریکا محسوب میشود. در ادامه نگاهی جامع به مهمترین محورهای برنامه اقتصادی او داریم.
زهران ممدانی، سیاستمدار ۳۳ ساله دموکرات و نخستین شهردار مسلمان در تاریخ نیویورک، از ریشهای مهاجر و طبقه متوسط برخاسته است. او که زاده اوگاندا و بزرگشده در کویینز است، پیش از ورود به دنیای سیاست به عنوان سازماندهنده اجتماعی و فعال عدالت مسکن شناخته میشد و از سال ۲۰۲۱ نماینده منطقه استوریـا در مجلس ایالتی نیویورک بود. ممدانی از چهرههای جناح چپ حزب دموکرات محسوب میشود و از نزدیک با جنبشهای مترقی چون «دموکراتهای سوسیالیست آمریکا» همکاری داشته است.شهر نیویورک با بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت، یکی از متنوعترین کلانشهرهای جهان است. بر اساس دادههای مرکز پژوهشی Pew، حدود ۳ درصد از ساکنان بزرگسال این شهر مسلماناند، حدود ۸ درصد یهودی، و بیش از ۵۵ درصد خود را مسیحی معرفی میکنند.
این ترکیب مذهبی و فرهنگی متنوع، زمینهای خاص برای ظهور یک شهردار مسلمان با دیدگاههای اقتصادی چپگرایانه فراهم کرده است.در چنین فضایی، ممدانی با وعدههایی رادیکال برای کاهش هزینههای زندگی، حمایت از طبقه کارگر و بازتعریف نقش دولت شهری، پیروزی خود را اعلام کرد. برنامه اقتصادی او که شامل تثبیت اجارهبها، حملونقل عمومی رایگان، مراقبت رایگان از کودکان، ایجاد فروشگاههای شهری، توسعه مسکن مقرونبهصرفه و افزایش مالیات بر شرکتها و ثروتمندان است، میکوشد نیویورک را به شهری برای همه طبقات تبدیل کند نه فقط برای ثروتمندان.
تثبیت اجاره و انقلاب در مسکن
در شهری که بخش اعظم ساکنانش اجارهنشین هستند، بحران مسکن در صدر برنامه اقتصادی ممدانی قرار دارد. بیش از دو میلیون نفر از مردم نیویورک در خانههایی با اجاره ثابت زندگی میکنند و او این خانهها را ستون امنیت اقتصادی طبقه کارگر میداند. در دوره مدیریت پیشین، اجارهبها در واحدهای اجارهای ثابت تا ۱۲.۶ درصد افزایش یافته بود. ممدانی قول داده است که در صورت آغاز رسمی دوره کاری خود، اجارهها را فریز کند و با بهرهگیری از تمام منابع ممکن، روند ساخت مسکنهای مقرونبهصرفه را سرعت بخشد. او هدفگذاری کرده است که طی ده سال آینده، حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید، با همکاری اتحادیههای کارگری و در قالب طرحهای دارای اجاره تثبیتشده، ساخته شود تا دسترسی طبقه کارگر به مسکن پایدار افزایش یابد.
در عین حال، او وعده داده است با مالکان متخلف و بیمسئولیت برخوردی بیسابقه داشته باشد. طبق طرحش، دفتر شهردار برای «حمایت از مستأجران» بازسازی میشود تا نظارت بر وضعیت ساختمانها متمرکز گردد.مستأجران میتوانند به صورت مستقیم درخواست بازرسی دهند و در صورت امتناع مالک از تعمیر، شهرداری رأساً اقدام و هزینه را از مالک مطالبه میکند. در موارد حاد، حتی امکان مصادره املاک متخلفان و انتقال مالکیت به شهر پیشبینی شده است.
حملونقل عمومی رایگان برای همه
زهران ممدانی معتقد است که سیستم حملونقل نیویورک باید برای همه مردم قابل دسترس، سریع و امن باشد. او به واقعیتی اشاره کرده که یک نفر از هر پنج نیویورکی توان پرداخت کرایههای روزافزون را ندارد و اتوبوسهای این شهر جزو کندترین ناوگان حملونقل در سراسر آمریکا هستند.به همین دلیل وعده داده است تمام اتوبوسهای شهری را بهطور دائم رایگان کند و با ایجاد خطوط ویژه و اصلاح مسیرها، سرعت رفتوآمد را افزایش دهد. این طرح نهتنها هزینههای زندگی کارگران و خانوادههای کمدرآمد را کاهش میدهد، بلکه به گفتهی ممدانی، بازگشت «زمان ازدسترفته» به شهروندان را در پی دارد زمانی که امروز در ترافیک یا انتظار وسایل نقلیه تلف میشود.
امنیت اجتماعی و سرمایهگذاری در سلامت عمومی
به باور ممدانی، احساس امنیت در نیویورک تنها با پلیس بیشتر حاصل نمیشود، بلکه باید ریشههای اجتماعی خشونت را هدف گرفت. او وعده داده ادارهای تازه با عنوان «اداره ایمنی جامعه» تأسیس کند که تمرکز آن پیشگیری از جرم پیش از وقوع باشد.در این چارچوب، بودجهای بزرگ برای برنامههای سلامت روان، استقرار نیروهای آگاهسازی در ۱۰۰ ایستگاه مترو و ارائه خدمات درمانی در فضاهای تجاری خالی تخصیص خواهد یافت. همچنین، بودجه برنامههای مقابله با خشونت ناشی از نفرت تا ۸۰۰ درصد افزایش مییابد تا شهر چهرهای انسانیتر و امنتر پیدا کند.
رایگان شدن مراقبت از کودکان
هزینه مراقبت از کودکان در نیویورک به اندازهای بالاست که بسیاری از خانوادههای دارای فرزند ناچار به ترک شهر میشوند. طبق برنامه ممدانی، همه خانوادههای نیویورکی که فرزندانی بین ۶ هفته تا ۵ سال دارند، از خدمات نگهداری رایگان برخوردار خواهند شد. این طرح نه تنها فشار اقتصادی را از دوش والدین، بهویژه مادران، برمیدارد، بلکه به گفته او، با افزایش حقوق کارکنان مراکز مراقبت که یکچهارم آنان در فقر زندگی میکنند به سطح معلمان مدارس دولتی، عدالت شغلی نیز برقرار میشود. ممدانی معتقد است این سیاست در عین حمایت از خانوادهها، به رشد بهتر کودکان و تقویت نیروی کار آینده شهر نیز میانجامد.
بقالیهای شهری و مقابله با تورم مواد غذایی
افزایش بیسابقه قیمت مواد غذایی، یکی از دغدغههای اصلی شهروندان نیویورک است. طبق نظرسنجیها، ۹ نفر از هر ۱۰ نفر گفتهاند هزینه خریدشان سریعتر از درآمدشان رشد کرده است. ممدانی برای این بحران، ایدهای متفاوت مطرح کرده است: ایجاد شبکهای از فروشگاههای مواد غذایی متعلق به شهرداری که هدفشان سودآوری نیست بلکه کنترل قیمتهاست. این فروشگاهها بدون پرداخت اجاره یا مالیات ملک فعالیت خواهند کرد و با خرید عمده، ذخیره و توزیع متمرکز، قیمت نهایی را برای مصرفکننده پایین نگه میدارند. همکاری با محلهها برای انتخاب کالاها و تولیدکنندگان محلی نیز بخشی از این طرح است.
تأمین مالی از طریق مالیات بر ثروتمندان و شرکتهای بزرگ
یکی از چالشهای اصلی، تأمین منابع مالی برای اجرای چنین طرحهایی است. زهران ممدانی میگوید میداند از کجا باید پول این برنامهها را تأمین کند. او قصد دارد نرخ مالیات شرکتها را به ۱۱.۵ درصد افزایش دهد؛ سطحی برابر با ایالت نیوجرسی، که طبق محاسبات او حدود ۵ میلیارد دلار درآمد سالانه برای شهر به همراه دارد. افزون بر آن، مالیات ثابتی دو درصدی برای ثروتمندترین یک درصد از ساکنان شهر (یعنی کسانی که بیش از یک میلیون دلار در سال درآمد دارند) وضع خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر، نرخ مالیات بر درآمد در نیویورک تقریباً برای کسانی با درآمد ۵۰ هزار دلار و ۵۰ میلیون دلار یکسان است.ممدانی همچنین وعده داده است نظام مناقصات و قراردادهای شهری را اصلاح کند، حسابرسان بیشتری استخدام نماید و از طریق اعمال جریمهها بر مالکان متخلف، حدود یک میلیارد دلار دیگر به بودجه شهر بیفزاید.
نبرد سیاسی با ثروتمندان و مخالفت ترامپ
برنامههای ممدانی واکنش شدید ثروتمندان و سیاستمداران محافظهکار را در پی داشته است. دستکم ۲۶ میلیاردر آمریکایی میلیونها دلار برای جلوگیری از پیروزی او هزینه کردند، اما جالب آنکه دو چهره میلیاردر نیز از او حمایت کردند.الیزابت سایمِنز، دختر میلیاردر فقید جیم سایمنز، حدود ۲۵۰ هزار دلار به کارزار حامی ممدانی کمک کرد و تام پریستون-ورنر، بنیانگذار شرکت گیتهاب نیز ۲۰ هزار دلار به آن پرداخت. در مقابل، دونالد ترامپ به صراحت از رأیدهندگان خواست تا به رقیب او، اندرو کومو، رأی دهند و در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اگر این نامزد کمونیست، زهران ممدانی، شهردار نیویورک شود، بعید است من حتی یک دلار بیش از حداقل الزامی بودجه فدرال به این شهر اختصاص دهم.»
ظهور «زوهرانومیکس»
برنامه اقتصادی زهران ممدانی، که بسیاری از رسانهها آن را با لقب «زوهرانومیکس» توصیف کردهاند، در حقیقت تلاشی است برای بازتعریف عدالت اقتصادی در یکی از گرانترین و نابرابرترین شهرهای جهان. از فریز اجارهها و خدمات رایگان شهری گرفته تا مالیات بر شرکتها و ثروتمندان، او میخواهد مسیر نیویورک را از اتکای صرف بر سرمایهداران به سمت پشتیبانی از طبقه کارگر و خانوادههای عادی تغییر دهد. با این حال، اجرای این وعدهها به حمایت شورای شهر، هماهنگی با ایالت و مقاومت کمتر از سوی قدرتهای اقتصادی نیاز دارد. اگر ممدانی بتواند حتی بخشی از طرحهایش را عملی کند، شاید الگوی تازهای از عدالت شهری در آمریکا متولد شود.
منبع: فارس