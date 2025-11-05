سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق موبایل قاپ در خیابان جمهوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ عبدالرضا محمدی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: طی گشت زنی‌های هدفمند تیم عملیات کلانتری ۱۲۹ جامی در حوزه استحفاظی، یک سارق را حین موبایل قاپی از یک شهروند مشاهده و سریعاً برای دستگیری وی وارد عمل می‌شوند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: سارق با مشاهده حضور مأموران متواری شده و طی یک تعقیب و گریز با اجرای قانون به کارگیری سلاح متوقف و تسلیم شد.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم که دارای سوابق متعدد نیز بوده به جرم خود اعتراف کرد. پس از عودت تلفن همراه به مالباخته با شکایت وی پرونده سارق برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ محمدی به شهروندان توصیه کرد: سارقان در پیاده رو‌ها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها می‌کنند، لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند.

منبع: پلیس

