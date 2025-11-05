باشگاه خبرنگاران جوان ـ انیمیشن «فرار مرغی ۲» به کارگردانی «سم فل»، پنج‌شنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن می‌رود. در این پویانمایی، آرامش مرغ و خروس‌ها در جزیره امنشان با ورود انسان‌ها به خطر می‌افتد. «جینگر»، رهبر مرغ‌ها، برای محافظت از دخترش «مولی» تصمیم به پنهان شدن می‌گیرد؛ اما «مولی» کنجکاو و نترس، مخفیانه جزیره را ترک می‌کند و در ماجراجویی خود با دوستی تازه آشنا شده و با سوار شدن بر اتوبوسی مرموز، وارد شهر بازی به ظاهر زیبایی می‌شوند که در واقع کارخانه ناگت‌سازی خطرناکی است.

انیمیشن «دنیای مخفی آریتی» ساخته «هیروماسا یانبایاشی» نیز جمعه ۱۶ آبان ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود. این اثر روایتگر داستان «شو»، پسر نوجوانی است که برای عمل قلب به خانه مادربزرگش نقل مکان می‌کند و در آنجا با «آریتی»، موجود کوچکی که به همراه خانواده‌اش در اعماق خانه زندگی پنهانی دارد، آشنا می‌شود. با کشف این راز، پدر «آریتی» قصد ترک خانه را می‌کند، اما «شو» با ساختن خانه‌ای عروسکی تلاش می‌کند به آنها کمک کند.

همچنین فیلم سینمایی «نقطه انفجار» محصول ۲۰۲۳ چین به کارگردانی «دانته لام»، جمعه ۱۶ آبان ساعت ۱۳:۳۰ نمایش داده می‌شود. این فیلم ۱۲۲ دقیقه‌ای در ژانر پلیسی-حادثه‌ای با بازیگرانی، چون «نیک چئونگ»، «ایزابلا لئونگ» و «ویلیام چان»، داستان «افسر بوند»، داستان پلیس کارکشته‌ای را روایت می‌کند که مأمور نابودی باند قاچاق می‌شود. «مینگ»، نفوذیِ باند، شناسایی شده و ناگزیر به کشتن رئیس باند می‌شود. با وجود تلاش افسر «بوند» برای متوقف کردن «مینگ»، او مصمم به ادامه مأموریت است و در نهایت، موفقیت در انهدام باند قاچاق، به بهای کشته شدن شمار زیادی از قاچاقچیان و مأموران پلیس تمام می‌شود.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران