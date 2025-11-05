باشگاه خبرنگاران جوان ـ عقربی که روزی موجودی ترسناک و خطرناک بود، امروز در آزمایشگاه‌های زیست‌فناوری پرورش داده می‌شود تا زهر آن استخراج شده و در ساخت داروهای ضدسرطان و پادزهرها به کار گرفته شود.

در دنیای زیست‌فناوری، موجوداتی که انسان‌ها از آن‌ها هراس دارند، به منابعی ارزشمند تبدیل شده‌اند؛ یکی از این نمونه‌ها عقرب‌ها هستند. پژوهشگران با استفاده از تکنیک‌های مدرن، این موجودات را در محیط‌های کنترل‌شده پرورش می‌دهند و زهر آن‌ها را با دقت استخراج و خالص‌سازی می‌کنند.

زهر عقرب حاوی ترکیبات پروتئینی و پپتیدی است که می‌تواند سلول‌های سرطانی را هدف قرار دهد و حتی در تولید داروهای ترکیبی به کار گرفته شود. این فرایند نه تنها در درمان سرطان کاربرد دارد، بلکه در ساخت پادزهر برای مقابله با گزیدگی عقرب نیز مورد استفاده است. کاربردهای زیست‌فناوری در این حوزه فراتر از پزشکی است.

موسسات فعال در پرورش و استخراج زهر عقرب، علاوه بر توسعه علمی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند و نشان می‌دهند که ترس و هراس انسان از طبیعت می‌تواند به خلق ثروت و نجات جان انسان‌ها تبدیل شود.

مصطفی قانعی، دبیر ستاد علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی در این مورد می‌گوید: «عقربی که ما با هر وسیله‌ای به دنبال کشتن آن هستیم، امروز در موسساتی که زیست‌فناوری هستند، پرورش می‌دهند، سم آن را می‌گیرند، پادزهر درست می‌کنند، خالصش کرده و به داروها متصلش می‌کنند، برای اینکه بتواند سرطانها را از بین ببرد.» این رویکرد به زیست‌فناوری، نمونه‌ای از چگونگی استفاده علمی و اقتصادی از موجودات کوچک و خطرناک است که روزی تنها تهدیدی برای انسان محسوب می‌شدند.