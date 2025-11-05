پژوهشگران با پرورش کنترل‌شده عقرب، از زهر آن برای ساخت دارو‌های ضدسرطان و پادزهر استفاده می‌کنند؛ دشمن طبیعت به درمانگر انسان بدل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عقربی که روزی موجودی ترسناک و خطرناک بود، امروز در آزمایشگاه‌های زیست‌فناوری پرورش داده می‌شود تا زهر آن استخراج شده و در ساخت داروهای ضدسرطان و پادزهرها به کار گرفته شود.
 
 
در دنیای زیست‌فناوری، موجوداتی که انسان‌ها از آن‌ها هراس دارند، به منابعی ارزشمند تبدیل شده‌اند؛ یکی از این نمونه‌ها عقرب‌ها هستند. پژوهشگران با استفاده از تکنیک‌های مدرن، این موجودات را در محیط‌های کنترل‌شده پرورش می‌دهند و زهر آن‌ها را با دقت استخراج و خالص‌سازی می‌کنند.
 
زهر عقرب حاوی ترکیبات پروتئینی و پپتیدی است که می‌تواند سلول‌های سرطانی را هدف قرار دهد و حتی در تولید داروهای ترکیبی به کار گرفته شود. این فرایند نه تنها در درمان سرطان کاربرد دارد، بلکه در ساخت پادزهر برای مقابله با گزیدگی عقرب نیز مورد استفاده است.کاربردهای زیست‌فناوری در این حوزه فراتر از پزشکی است.
 
 موسسات فعال در پرورش و استخراج زهر عقرب، علاوه بر توسعه علمی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند و نشان می‌دهند که ترس و هراس انسان از طبیعت می‌تواند به خلق ثروت و نجات جان انسان‌ها تبدیل شود.
 
مصطفی قانعی، دبیر ستاد علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی در این مورد می‌گوید: «عقربی که ما با هر وسیله‌ای به دنبال کشتن آن هستیم، امروز در موسساتی که زیست‌فناوری هستند، پرورش می‌دهند، سم آن را می‌گیرند، پادزهر درست می‌کنند، خالصش کرده و به داروها متصلش می‌کنند، برای اینکه بتواند سرطانها را از بین ببرد.»این رویکرد به زیست‌فناوری، نمونه‌ای از چگونگی استفاده علمی و اقتصادی از موجودات کوچک و خطرناک است که روزی تنها تهدیدی برای انسان محسوب می‌شدند.
 
منبع: فارس
برچسب ها: زهر عقرب ، علم پزشکی ، دارو ضد سرطانی
خبرهای مرتبط
دانستنی‌هایی جالب و خواندنی در مورد عقرب‌ها
بازارهای زیرزمینی خرید و فروش عقرب در ایران/ عقرب‌ها به کجا قاچاق می‌شوند؟
احیای یک عقرب در حال انقراض!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکارچی‌ای به اندازه کف دست، اما خطرناک‌تر از شیر!
۲۵ مورد از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ جهان
دیک چنی؛ معمار جنگ عراق و پدر قدرت‌طلبی نوین در کاخ سفید
آمپول هوا؛ شیوه‌ای برای قتل‌های سیاسی رضاخان
رژیم کارنیور چیست و آیا ایمن است؟
رسانه‌های فارسی و انتشار تصاویر رؤیایی از پروژه‌های سعودی؛ فریب یا مأموریت؟
ماجرای طلاق‌ها و آشتی‌های اینستاگرامی!
تاریخ‌سازی مالدیو در مبارزه با دخانیات؛ سیگار برای نسل جدید تا ابد ممنوع است
ایران، قطب رادیوداروی جهان است
رمزعبور سیستم نظارتی موزه لوور کلمه «LOUVRE» بود
آخرین اخبار
زهر عقرب؛ دشمن دیروز، درمانگر امروز
«دمابان» به جای «فلاسک»؛ تلاش فرهنگستان برای گرم نگه داشتن زبان فارسی
زن می‌تواند بابت کار‌های خانه از شوهرش مزد بگیرد
روایت نجات انسان‌ها از جاده فاطمه زهرا (س)
ممدانی؛ مسلمان مهاجری که وعده عدالت برای نیویورک داده است
آمپول هوا؛ شیوه‌ای برای قتل‌های سیاسی رضاخان
رژیم کارنیور چیست و آیا ایمن است؟
شکارچی‌ای به اندازه کف دست، اما خطرناک‌تر از شیر!
سینمای کم‌کار تاریخ انقلاب/ حتی الیور استون تعجب کرد!
ماجرای طلاق‌ها و آشتی‌های اینستاگرامی!
رمزعبور سیستم نظارتی موزه لوور کلمه «LOUVRE» بود
دیک چنی؛ معمار جنگ عراق و پدر قدرت‌طلبی نوین در کاخ سفید
ایران، قطب رادیوداروی جهان است
رسانه‌های فارسی و انتشار تصاویر رؤیایی از پروژه‌های سعودی؛ فریب یا مأموریت؟
تاریخ‌سازی مالدیو در مبارزه با دخانیات؛ سیگار برای نسل جدید تا ابد ممنوع است
۲۵ مورد از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ جهان
سینمای ایران در بازنمایی تسخیر لانه جاسوسی چطور عمل کرد؟
سوءاستفاده هکرها از چت‌جی‌پی‌تی
خانه‌داری بانوی دو عالم اینگونه بود
تولد یک «سوپرمن واقعی»، پس از موضع ضداسرائیلی بازیگر هالیوود
روضه فاطمیه از خانه ای زرتشتی
یادگار حضرت زهرا برای مادران امروزی