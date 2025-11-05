اختلاف شدید میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تصویب بودجه، عامل اصلی تداوم تعطیلی کنونی است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از گفت‌وگو با دموکرات‌ها بر سر تمدید برنامه‌های مراقبت درمانی خودداری کرده و خواهان آن است که این موضوع جداگانه بررسی شود. دموکرات‌ها اما نیت واقعی دولت را زیر سؤال برده‌اند، به‌ویژه پس از آنکه کاخ سفید ارائه کمک‌های غذایی به خانواده‌های کم‌درآمد را محدود کرد.

ترامپ شامگاه سه‌شنبه، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات محلی را نتیجه‌ مستقیم تعطیلی دولت دانست؛ با این حال، او همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند و حاضر نیست در چارچوبی سازنده با مخالفان گفت‌وگو کند. قرار است وی صبح چهارشنبه در ضیافت صبحانه با سناتورهای جمهوری‌خواه دیدار کند، اما در فضای پرتنش سیاسی کنونی، بعید است این نشست به خروج از بن‌بست بیانجامد.