تعطیلی دولت فدرال وارد روز سی‌وششم شد؛ رکورد شکست، یک‌میلیون کارمند بدون حقوق ماندند و خدمات از آموزش تا محیط‌زیست با مرخصی اجباری فلج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آمریکا وارد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ خود شده است؛ بحرانی ۳۶ روزه که چرخ اقتصاد آمریکا را متوقف کرده و میلیون‌ها شهروند را بی‌حقوق، بی‌درآمد و بی‌اعتماد گذاشته است.
 
 
درحالی‌که آمریکا وارد روز سی‌وششم تعطیلی دولت فدرال خود شد، بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از این بن‌بست، به بحرانی بی‌سابقه در تاریخ این کشور تبدیل شده است.این تعطیلی که نیمه‌شب سه‌شنبه به روز سی‌وششم خود رسید، رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا را شکست؛ رکوردی که پیش‌تر نیز در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ثبت شده بود و ۳۵ روز به طول انجامید (از دسامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹). اکنون میلیون‌ها آمریکایی با پیامدهای مستقیم این تعطیلی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و بخش‌های بزرگی از فعالیت‌های فدرال متوقف شده است.
 

بن‌بست سیاسی در کنگره و لجاجت ترامپ

اختلاف شدید میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تصویب بودجه، عامل اصلی تداوم تعطیلی کنونی است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از گفت‌وگو با دموکرات‌ها بر سر تمدید برنامه‌های مراقبت درمانی خودداری کرده و خواهان آن است که این موضوع جداگانه بررسی شود. دموکرات‌ها اما نیت واقعی دولت را زیر سؤال برده‌اند، به‌ویژه پس از آنکه کاخ سفید ارائه کمک‌های غذایی به خانواده‌های کم‌درآمد را محدود کرد.ترامپ شامگاه سه‌شنبه، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات محلی را نتیجه‌ مستقیم تعطیلی دولت دانست؛ با این حال، او همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند و حاضر نیست در چارچوبی سازنده با مخالفان گفت‌وگو کند. قرار است وی صبح چهارشنبه در ضیافت صبحانه با سناتورهای جمهوری‌خواه دیدار کند، اما در فضای پرتنش سیاسی کنونی، بعید است این نشست به خروج از بن‌بست بیانجامد.
 

فلج اداری و هشدار درباره هرج‌ومرج در آسمان آمریکا

تعطیلی طولانی دولت آمریکا، به فلج‌شدن بسیاری از وزارتخانه‌ها انجامیده است. حدود یک میلیون کارمند فدرال بیش از یک ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند و هزاران نفر از آنان به‌صورت موقت اخراج شده‌اند. وزارتخانه‌های آموزش، بازرگانی و آژانس حفاظت از محیط زیست اعلام کرده‌اند که نزدیک به ۸۰ درصد کارکنان خود را مرخص اجباری کرده‌اند.در حالی که کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی هنوز بدون حقوق مشغول به کارند، «شون دافی»، وزیر حمل‌ونقل هشدار داد که اگر تعطیلی ادامه یابد، بخش‌هایی از فضای هوایی کشور ممکن است به دلیل کمبود نیرو و بی‌نظمی تعطیل شود. در برخی فرودگاه‌های بزرگ، صف‌های طولانی و تأخیرهای گسترده در پروازها به بحرانی بی‌سابقه منجر شده است.
 

کشمکش بر سر «اوباما کِر» و بازی سیاسی با زندگی مردم

دموکرات‌ها تاکنون ۱۳ بار در مجلس سنا با بازگشایی دولت مخالفت کرده‌اند، تا زمانی که ترامپ درباره تمدید برنامه‌ مراقبت درمانی موسوم به «اوباما کِر» وارد گفت‌وگو شود.در مقابل، ترامپ آنان را متهم کرده و در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: «اگر رأی نمی‌دهند، مشکل خودشان است.» این موضع‌گیری نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا بیشتر به دنبال مقصرسازی سیاسی است تا حل بحران ملی.حتی پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات محلی اخیر، ترامپ همچنان بر ادامه‌ی سیاست‌های تقابلی خود پافشاری دارد و از سناتورهای حزبش خواسته است سازوکار «فیلیباستر» را لغو کنند تا بتوانند بودجه را بدون حمایت دموکرات‌ها تصویب کنند؛ اقدامی که منتقدان آن را حمله‌ای مستقیم به ساختار دموکراتیک کشور می‌دانند.
 

مرور تاریخی تعطیلی‌های دولت آمریکا

تعطیلی کنونی در حالی ادامه دارد که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، ایالات متحده بارها شاهد تعطیلی دولت بوده است.در دوران رونالد ریگان، شش بار تعطیلی دولت رخ داد که عمدتاً به اختلاف بر سر هزینه‌های اجتماعی و دفاعی مربوط می‌شد؛ از جمله تعطیلی ۲ روزه در نوامبر ۱۹۸۱ به دلیل مخالفت با کاهش بودجه رفاه اجتماعی و تعطیلی ۳ روزه در نوامبر ۱۹۸۳ بر سر بودجه دفاعی و آموزش.در اکتبر ۱۹۹۰، در دوره جورج بوش پدر، دولت برای دو روز به دلیل اختلاف بر سر مالیات‌ها تعطیل شد.در دسامبر ۱۹۹۵، در دولت بیل کلینتون، تعطیلی ۲۱ روزه دولت به دلیل اصلاحات نظام بهداشت و درمان، طولانی‌ترین در قرن بیستم بود.در اکتبر ۲۰۱۳، در دوران باراک اوباما، تعطیلی ۱۶ روزه به دلیل مناقشه بر سر بودجه برنامه‌ی «اوباما کِر» رخ داد.و در نهایت، در دسامبر ۲۰۱۸، دولت ترامپ با اختلاف بر سر تأمین بودجه دیوار مرزی با مکزیک، برای ۳۵ روز تعطیل شد که اکنون با رکورد جدید ۳۶ روزه، از آن هم فراتر رفته است.
 

بحران اعتماد و هزینه اقتصادی تعطیلی

تعطیلی دولت فدرال نه‌تنها اعتماد عمومی به ساختار سیاسی آمریکا را تضعیف کرده، بلکه میلیاردها دلار زیان اقتصادی به همراه داشته است. تعویق پرداخت‌ها، کاهش خدمات عمومی، افت بهره‌وری و نارضایتی گسترده در میان کارکنان و شهروندان، چهره‌ای بحرانی از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ترسیم کرده است.در حالی که بخش خصوصی نیز از پیامدهای این رکود موقت آسیب می‌بیند، دولت ترامپ همچنان با لجبازی سیاسی از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند.
 
تعطیلی ۳۶ روزه دولت فدرال آمریکا به نمادی از بحران ساختاری در رهبری سیاسی و ناکارآمدی مدیریتی دولت ترامپ تبدیل شده است. در شرایطی که میلیون‌ها شهروند با مشکلات معیشتی، بیکاری موقت و ناامنی اقتصادی مواجه‌اند، کاخ سفید همچنان درگیر بازی‌های حزبی است. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند اثرات بلندمدتی بر اعتماد سرمایه‌گذاران، عملکرد بازار کار و رشد اقتصادی آمریکا بر جای بگذارد.کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، قربانی سیاستی شده است که در آن غرور سیاسی بر رفاه عمومی پیشی گرفته است.
 
منبع: فارس
برچسب ها: دولت ترامپ ، ایالات متحده ، مرخصی اجباری
