معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تأمین آرد مورد نیاز برای تولید نان کامل، تعیین سهمیه نانوایی‌های داوطلب و ساماندهی شبکه حمل و نقل آرد انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛عادل شهرزاد در تشریح مصوبات جلسه شورای آرد و نان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اهمیت تولید نان کامل و نقشی که این نوع نان در ارتقای سلامت جامعه دارد، بررسی روند تولید آن به عنوان یکی از موضوعات ثابت و همیشگی شورای آرد و نان استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در این جلسه نحوه تأمین آرد مورد نیاز برای تولید نان کامل و همچنین تعیین سهمیه نانوایی‌های داوطلب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نانوایی‌هایی که تمایل به تولید نان کامل دارند، به‌ویژه نان سنگک، با قیمت جدید فعالیت خود را آغاز کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: وظایف و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه نانوایان در زمینه تولید و قیمت‌گذاری انواع نان کامل مشخص و تقسیم شد.

شهرزاد با اشاره به بررسی درخواست‌های تأسیس نانوایی‌های جدید در استان گفت: یکی از سیاست‌های شورا افزایش تعداد نانوایی‌ها در مناطق پرجمعیت است و در این نشست، شرایط متقاضیان جدید و نحوه تخصیص سهمیه آرد به آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین به اهمیت ساماندهی شبکه حمل و نقل آرد در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی هرمزگان، ضرورت دارد شرکت‌های حمل آرد از کارخانه تا نانوایی‌ها در قالب شبکه‌ای منظم و شفاف فعالیت کنند تا آرد در کوتاه‌ترین زمان به دست نانوایان برسد.

معاون استاندار هرمزگان تصریح کرد: شرکت‌هایی که در مزایده و فراخوان اخیر حمل آرد برنده شده‌اند، شرایط و عملکردشان بررسی شد و اصلاحات لازم در شبکه توزیع آرد در دستور کار قرار گرفته است.

شهرزاد در پایان گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه امروز، بررسی قیمت نان در جزیره کیش بود که مقرر شد آنالیز کارشناسی لازم توسط دستگاه‌های مربوط انجام و تصمیم‌گیری نهایی در جلسه آینده شورا صورت گیرد.

منبع :اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان

برچسب ها: استانداری هرمزگان ، تامین ، آرد
خبرهای مرتبط
ثبت بیش از هزار تماس در سامانه سامد/ پاسخگویی مسئولان به مردم
مشهد/
تامين 30 هزار تن آرد مورد نياز خراسان رضوي
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گرد و غبار و ناپایداری‌های جوی در هرمزگان ادامه دارد / کاهش دما از پایان هفته
آغاز دوره آموزشی «توانا» و رونمایی از پویش جهادی «لبخند ایران» در بندرعباس
مادران و همسران کارکنان، نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی دارند
مسابقات روز دانش‌آموز با طعم انگیزه؛ درخشش نابینایان بندرعباس در دوومیدانی
تأمین آرد برای پخت نان کامل در دستور کار است 
آخرین اخبار
تأمین آرد برای پخت نان کامل در دستور کار است 
آغاز دوره آموزشی «توانا» و رونمایی از پویش جهادی «لبخند ایران» در بندرعباس
مادران و همسران کارکنان، نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی دارند
مسابقات روز دانش‌آموز با طعم انگیزه؛ درخشش نابینایان بندرعباس در دوومیدانی
گرد و غبار و ناپایداری‌های جوی در هرمزگان ادامه دارد / کاهش دما از پایان هفته
تعطیلی ادارات هشت شهرستان هرمزگان به‌دلیل کاهش کیفیت هوا
مدارس و دانشگاه‌های هشت شهرستان هرمزگان فردا مجازی شد
زمین لرزه ۴ و نیم ریشتری در خلیج فارس