باشگاه خبرنگاران جوان ؛عادل شهرزاد در تشریح مصوبات جلسه شورای آرد و نان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اهمیت تولید نان کامل و نقشی که این نوع نان در ارتقای سلامت جامعه دارد، بررسی روند تولید آن به عنوان یکی از موضوعات ثابت و همیشگی شورای آرد و نان استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در این جلسه نحوه تأمین آرد مورد نیاز برای تولید نان کامل و همچنین تعیین سهمیه نانوایی‌های داوطلب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نانوایی‌هایی که تمایل به تولید نان کامل دارند، به‌ویژه نان سنگک، با قیمت جدید فعالیت خود را آغاز کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: وظایف و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه نانوایان در زمینه تولید و قیمت‌گذاری انواع نان کامل مشخص و تقسیم شد.

شهرزاد با اشاره به بررسی درخواست‌های تأسیس نانوایی‌های جدید در استان گفت: یکی از سیاست‌های شورا افزایش تعداد نانوایی‌ها در مناطق پرجمعیت است و در این نشست، شرایط متقاضیان جدید و نحوه تخصیص سهمیه آرد به آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین به اهمیت ساماندهی شبکه حمل و نقل آرد در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی هرمزگان، ضرورت دارد شرکت‌های حمل آرد از کارخانه تا نانوایی‌ها در قالب شبکه‌ای منظم و شفاف فعالیت کنند تا آرد در کوتاه‌ترین زمان به دست نانوایان برسد.

معاون استاندار هرمزگان تصریح کرد: شرکت‌هایی که در مزایده و فراخوان اخیر حمل آرد برنده شده‌اند، شرایط و عملکردشان بررسی شد و اصلاحات لازم در شبکه توزیع آرد در دستور کار قرار گرفته است.

شهرزاد در پایان گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه امروز، بررسی قیمت نان در جزیره کیش بود که مقرر شد آنالیز کارشناسی لازم توسط دستگاه‌های مربوط انجام و تصمیم‌گیری نهایی در جلسه آینده شورا صورت گیرد.

منبع :اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان