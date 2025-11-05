بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زن می‌تواند بابت کار‌هایی مانند آشپزی و نگهداری فرزند در خانه شوهر، اجرت‌المثل دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای رعایت حقوق مالی زن و حفظ شأن او در خانه، زن می‌تواند در قبال کار‌هایی که در منزل مثل آشپزی، بچه‌داری و ... که انجام می‌دهد مزدی از مرد دریافت کند.
 
در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات پرچالش در دعاوی خانوادگی، مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زنان پس از طلاق بوده است.  بر همین اساس یکی از مخاطبان  میپرسد: «سلام پس از ۱۰ سال زندگی مشترک و انجام امور خانه از جمله آشپزی، نظافت و نگهداری از دو فرزند، الان پس از طلاق میتوانم درخواست دریافت اجرت‌المثل کار‌های خود را مطرح کنم؟»
 
این مطالبه بر پایه ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، به عنوان یکی از حقوق مالی زن در زمان جدایی مطرح می‌شود و در بسیاری از پرونده‌ها، منجر به صدور آرای قابل توجهی از سوی محاکم خانواده شده است.
 
مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و رویه قضایی، هرگاه شخصی بدون قصد تبرع (رایگان)، کاری را برای دیگری انجام دهد و طرف دیگر آن کار را قبول کند، مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. دادگاه میتواند با استناد به نظریه کارشناس رسمی، میزان کار‌های خانم را محاسبه و مرد را به پرداخت مبلغ قابل توجهی به عنوان اجرت المثل محکوم کند. به طور کلی زن میتواند برای کار‌هایی که در خانه شوهر انجام داده، اجرت المثل مطالبه کند، مگر اینکه ثابت شود قصدش انجام کار به صورت رایگان بوده است. این حق حتی پس از طلاق نیز قابل مطالبه است.
 
منبع: فارس
برچسب ها: زنان خانه دار ، قانون مدنی ، اجرت المثل
