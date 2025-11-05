رئیس جمهور روسیه گفت که اگر آمریکا یا هر قدرت هسته‌ای دیگری سلاح هسته‌ای آزمایش کند، روسیه نیز این کار را خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که ایالات متحده چنین آزمایش‌هایی را از سر خواهد گرفت، به مقامات ارشد خود دستور داد تا پیشنهاداتی را در مورد آزمایش‌های احتمالی سلاح‌های هسته‌ای تهیه کنند.

پوتین گفت که روسیه همیشه به تعهدات خود تحت پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بوده است، اما اگر ایالات متحده یا هر قدرت هسته‌ای دیگری چنین سلاحی را آزمایش کند، روسیه نیز این کار را خواهد کرد.

آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه به پوتین گفت که اظهارات و اقدامات اخیر ایالات متحده به این معنی است که «آمادگی فوری برای آزمایش‌های هسته‌ای تمام‌عیار» توصیه می‌شود.

بلوسوف گفت که سایت آزمایش قطب شمال روسیه در نوایا زملیا می‌تواند در مدت کوتاهی میزبان چنین آزمایش‌هایی باشد.

پوتین گفت: «من به وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، سرویس‌های ویژه و سازمان‌های غیرنظامی مربوطه دستور می‌دهم تا تمام تلاش خود را برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، تجزیه و تحلیل آن در شورای امنیت و ارائه پیشنهاد‌های توافق شده در مورد شروع احتمالی کار بر روی آماده‌سازی آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای انجام دهند.»

ایالات متحده آخرین بار در سال ۱۹۹۲، چین و فرانسه در سال ۱۹۹۶ و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ آزمایش هسته ای کردند. روسیه پس از فروپاشی شوروی که زرادخانه هسته‌ای شوروی را به ارث برده است، هرگز چنین کاری نکرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: آزمایش هسته ای ، ولادیمیر پوتین
