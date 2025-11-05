دادستان عمومی و انقلاب قشم از توقیف  ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۶ دستگاه کامیون متعلق به قاچاقچیان در این جزیره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم اظهار کرد: در اجرای مأموریت‌های ابلاغی از سوی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی با هماهنگی مقام قضایی و در نتیجه رصد اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های مشترک مأموران دریابانی و فراجا یک محل بزرگ نگهداری هزاران لیتر سوخت قاچاق و بارانداز متعلق به قاچاقچیان به همراه ماشین آلات مربوطه در جزیره قشم شناسایی شد.

وی در ادامه افزود: مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۶ دستگاه کامیون متعلق به قاچاقچیان را کشف و نسبت به توقیف آنها اقدام کرده‌اند.

نریمانی با بیان اینکه مقادیر زیادی لوله انتقال سوخت قاچاق نیز در این محل کشف و ضبط شده است، خاطر نشان کرد: محل مورد نظر پس از تخلیه به دستور مقام قضایی پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، تأکید کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با کسی تعارف ندارد و با تمام توان با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.

