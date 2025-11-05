باشگاه خبرنگاران جوان ـ این اثر هنری که ترکیبی از موسیقی زنده، روایت ادبی و تصویرسازی صحنه‌ای است نوعى از پرفرورمنس موزیکال است که با عنوان فرانسوی «L’amour à travers les époques» به زبان فرانسوى و مخصوص مخاطبان فرانسوی اجرا شده و با استقبال گسترده اهالی شهر پاریس همراه شد.

این نمایش، روایتی از مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران بوده و در جریان آن اشعاری از حکیم ابوالقاسم فردوسی و عطار نیشابوری و هم‌چنین داستان‌های عاشقانه اساطیری و واقعى ایران به تصویر و روایت کشیده شد.

نمایش «عشق در گذر دوران» حاصل همکاری مشترک آریا عظیمی‌نژاد و سه‌ژنل بازیگر سینما و تئاتر فرانسوی بود که با طراحی و نویسندگی نیلوفر شادمهری روی صحنه رفت. عظیمی‌نژاد در این نمایش اجرای زنده موسیقی را بر عهده داشت و ژنل نیز این نمایش را بر اساس ۷۰ فریم تصویر طراحی شده از سوی استودیو تصویرسازی «آینیاجی» کشور مالزی روایت کرد.

این نمایش بر روی صحنه سالن تئاتر ایفل و با تکمیل ظرفیت این سالن اجرا شد. سالن تئاتر ایفل یکی از سالن‌های معتبر و خاطره‌انگیز شهر پاریس است که هنرمندان سرشناسی، چون ژان میشل ژار، ورونیک سانسون، مارک لاویوین، آرانیس موریست، رابی ویلیامز، کریستف مائه، جاستین ببر، و … در آن به اجراى برنامه پرداخته‌اند.