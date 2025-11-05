آریا عظیمی‌نژاد با اجرای پرفورمنس موزیکال «عشق در گذر دوران» در یک رویداد هنری در کشور فرانسه حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این اثر هنری که ترکیبی از موسیقی زنده، روایت ادبی و تصویرسازی صحنه‌ای است نوعى از پرفرورمنس موزیکال است که با عنوان فرانسوی «L’amour à travers les époques» به زبان فرانسوى و مخصوص مخاطبان فرانسوی اجرا شده و با استقبال گسترده اهالی شهر پاریس همراه شد. 

این نمایش، روایتی از مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران بوده و در جریان آن اشعاری از حکیم ابوالقاسم فردوسی و عطار نیشابوری و هم‌چنین داستان‌های عاشقانه اساطیری و واقعى ایران به تصویر و روایت کشیده شد.

نمایش «عشق در گذر دوران» حاصل همکاری مشترک آریا عظیمی‌نژاد و سه‌ژنل بازیگر سینما و تئاتر فرانسوی بود که با طراحی و نویسندگی نیلوفر شادمهری روی صحنه رفت. عظیمی‌نژاد در این نمایش اجرای زنده موسیقی را بر عهده داشت و ژنل نیز این نمایش را بر اساس ۷۰ فریم تصویر طراحی شده از سوی استودیو تصویرسازی «آینیاجی» کشور مالزی روایت کرد. 

این نمایش بر روی صحنه سالن تئاتر ایفل و با تکمیل ظرفیت این سالن اجرا شد. سالن تئاتر ایفل یکی از سالن‌های معتبر و خاطره‌انگیز شهر پاریس است که هنرمندان سرشناسی، چون ژان میشل ژار، ورونیک سانسون، مارک لاویوین، آرانیس موریست، رابی ویلیامز، کریستف مائه، جاستین ببر، و … در آن به اجراى برنامه پرداخته‌اند.

برچسب ها: آریا عظیمی نژاد ، موسیقی
خبرهای مرتبط
آسیبی که استفاده از یک هدفون به شنوایی می‌زند
موسیقی هورامان در قله هنر ایران و جان ایرنیان جا دارد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
نماهنگ، هنری اثرگذار در برابر تبلیغات منفی دشمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
«نقطه انفجار» مهمان آخر هفته شبکه تهران
آریا عظیمی‌نژاد، «عشق در گذر دوران» را در پاریس روی صحنه برد
آخرین اخبار
آریا عظیمی‌نژاد، «عشق در گذر دوران» را در پاریس روی صحنه برد
«نقطه انفجار» مهمان آخر هفته شبکه تهران
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تصویب سند ملی اسباب‌بازی
امضای تفاهم‌نامه همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان