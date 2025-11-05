باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) آغاز شد و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری میشود.
این مسابقات در یک گروه مقدماتی و با حضور تیمهای عربستان سعودی (میزبان)، ایران، ترکیه، بحرین، قطر و چاد پیگیری خواهد شد و در پایان تیمهای اول و دوم جدول در دیدار فینال و تیمهای سوم و چهارم جدول در مسابقه ردهبندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تیم ملی والیبال مردان ایران امروز با در دست داشتن عکس صابر کاظمی و بستن بازوبند مشکی، یاد و خاطره این ستاره فقید را گرامی داشت و مسابقه با بحرین نیز با یک دقیقه سکوت به احترام این بازیکن شروع شد.
ملی پوشان والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود در بازیهای همبستگی سه بر دو بحرین را شکست دادند تا اولین پیروزی خود را ثبت کنند.
مردان والیبال ایران در ست دوم و چهارم این مسابقه با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شدند، اما در ستهای اول، سوم و پنجم با امتیازهای و ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۷ بحرین را از پیش رو برداشتند.
در ست چهارم این دیدار علی حاجی پور و کاپیتان بحرین از داور اول که عربستانی بود، کارت قرمز دریافت کردند. در ست دوم نیز یکی از بازیکنان بحرین کارت زرد گرفت. قضاوت داوران این مسابقه همراه با اشتباهاتی بود که با درخواست ویدئوچک سرمربیان، رای آنها تغییر میکرد.
در نخستین دیدار گروه مردان مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ترکیه سه بر یک قطر را شکست داد.
شاگردان پیمان اکبری از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۵ آبان در دومین دیدار خود در این رقابتها به مصاف قطر میروند.