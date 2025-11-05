نیروگاه خورشیدی در لرستان تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه نمادی از گذار هوشمندانه به آینده‌ای سبز و پایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رضوان پاک منش - لرستان با موقعیت جغرافیایی خاص خود در دامنه زاگرس، تنوع آب‌و‌هوایی چشمگیری دارد. نواحی جنوبی و مرکزی استان، از جمله شهرستان‌های پلدختر، کوهدشت و خرم‌آباد، از تابش متوسط سالانه‌ای در حدود ۵ تا ۵/۵ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز برخوردارند. این میزان تابش، برای بهره‌گیری مؤثر از انرژی خورشیدی بسیار مناسب است.

از سوی دیگر، زمین‌های بایر و نیمه‌خشک اطراف شهر‌ها و دشت‌های مرتفع، فرصت مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس صنعتی فراهم می‌کنند، بدون آن‌که به زمین‌های کشاورزی یا منابع طبیعی آسیب وارد شود.

زمینه احداث ۹ ساختگاه انرژی خورشیدی در استان فراهم است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: با پیگیری‌های مستمر زمینه احداث ۹ ساختگاه انرژی خورشیدی در استان فراهم شده و لازم است دستگاه‌های مرتبط در راستای تحقق این مهم اتمام ویژه داشته باشند.

مهدی مجیدی با اعلام این خبر که در کمیسیون ماده ۲۱ احداث ۹ ساختگاه به مساحت ۷۲ هکتار جهت احداث نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده، افزود: ظرفیت این نیروگاه‌ها ۴۳ مگاوات است. 

وی همچنین بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مربوطه تاکید و خاطرنشان کرد: با رویکرد هم افزایی هرچه سریع‌تر، زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان فراهم شود. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان به پیگیری‌های بعمل آمده از شرکت ساتبا و وزارت نیرو اشاره کرد و بیان داشت: انتظار داریم هر چه زودتر اکیپ‌های اجرایی پروژه‌ها را فعال نمایند. 

مجیدی اظهارداشت: تسریع در روند ساخت این نیروگاه‌ها علاوه بر کاهش مشکل ناترازی ها، زمینه ایجاد اشتغال در استان را نیز فراهم خواهد کرد.

