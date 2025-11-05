باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نانوایی‌ها به عنوان حیاتی‌ترین واحد‌های صنفی در زنجیره تأمین معیشت مردم، در خط مقدم این بحران قرار دارند. هر زمستان، با نخستین موج سرمای هوا، ترس از تعطیلی نانوایی‌ها و صف‌های طولانی نان به دغدغه‌ای عمومی بدل می‌شود. در چنین شرایطی، طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های لرستان اقدامی قابل تقدیر و البته ضروری است؛ اقدامی که اگر درست و هوشمندانه اجرا شود، می‌تواند الگویی ملی در تاب‌آوری زیرساخت‌های خدمات عمومی باشد

قطع یا افت فشار گاز در روز‌های سرد، در سال‌های گذشته منجر به تعطیلی موقت برخی نانوایی‌ها و نارضایتی گسترده مردم در شهر‌ها و روستا‌های لرستان شد. نانوایی‌ها، برخلاف بسیاری از مشاغل دیگر، با کمبود گاز عملاً از کار می‌افتند، زیرا پخت نان نیازمند حرارت یکنواخت و مستمر است. از این رو، تجهیز این واحد‌ها به سیستم دوگانه‌سوز (گاز و گازوئیل) به معنای تضمین امنیت غذایی روزانه مردم است.

دوگانه‌سوز شدن، یعنی نانوایی بتواند در مواقع اضطراری، بدون وابستگی به گاز شهری، با سوخت جایگزین کار کند. این کار البته نیازمند هزینه نصب، مخزن استاندارد، فیلتر دود، و نظارت ایمنی دقیق است.

اما در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در پایداری بهتر از هزینه در بحران است. با هر ساعت تعطیلی نانوایی، نه فقط فروش از بین می‌رود، بلکه مردم متحمل صف، وقت تلف‌شده و بی‌نظمی معیشتی می‌شوند. این یعنی هزینه اجتماعی و اقتصادی پنهان که چندین برابر هزینه تجهیز دوگانه‌سوزی است.

استفاده از گازوئیل به‌طور طبیعی نگرانی‌هایی درباره آلودگی هوا و کیفیت نان ایجاد می‌کند. بنابراین، اجرای این طرح باید همراه با آموزش نانوا‌ها در نگهداری تجهیزات، تهویه و استفاده از سوخت استاندارد باشد. دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز باید سهمیه سوخت را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که مصرف اضطراری، نه دائمی، باشد.

دوگانه سوز شدن بیش از ۲۰ درصد نانوایی‌های لرستان

معاون عمرانی استاندار افزود: در همین راستا ۵۰۰ فقره تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای نانوایی‌ها در نظر گرفته شد که تاکنون ۳۵۰ فقره پرداخت و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.

مجیدی همچنین به برگزاری رزمایش‌های شیمیایی، امداد و نجات، قطع خدمات حیاتی و رزمایش سایبری با هدف افزایش تاب‌آوری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این رزمایش‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همکاری نیرو‌های امدادی برگزار شد و نقش مهمی در افزایش آمادگی استان در برابر تهدیدات احتمالی دارد.

وی اظهارداشت: امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شاهد ارتقای تاب‌آوری زیرساختی و افزایش پایداری اجتماعی در استان لرستان باشیم. پدافند غیرعامل، رویکردی هوشمندانه برای کاهش آسیب‌پذیری و حفظ کارکرد حیاتی استان در شرایط بحرانی است.

وقتی مردم در سرمای زمستان شاهد صف‌های آرام و نان داغ باشند، اعتمادشان به مدیریت محلی و کارآمدی دولت افزایش می‌یابد. برعکس، هر بحران نان، به سرعت تبدیل به بحران اعتماد می‌شود. از این منظر، طرح دوگانه‌سوزی نه صرفاً پروژه‌ای فنی، بلکه اقدامی اجتماعی برای حفظ آرامش و اعتماد عمومی است.

دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های لرستان را باید نه یک خبر کوتاه، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت امنیت غذایی و انرژی کشور دانست. نان، در فرهنگ ایرانی، نماد حیات و برکت است؛ و هر گامی در جهت حفظ جریان پخت نان در شرایط سخت، گامی در جهت حفظ کرامت مردم است.

اکنون نوبت آن است که مسئولان با نظارت دقیق و حمایت هدفمند، این طرح را به‌گونه‌ای اجرا کنند که لرستان در زمستان امسال، دیگر دغدغه صف نان و قطعی گاز نداشته باشد.