بر اساس داده‌های تحلیلی، مجموعه «پسران هور» در بازه زمانی بررسی شده(۱مهر تا ۱۴آبان ۱۴۰۴) با انتشار بیش از ۱۵ هزار محتوای چندرسانه‌ای در بسترهای مختلف، حضوری پررنگ و هدفمند در فضای مجازی داشته است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس داده‌های تحلیلی، مجموعه «پسران هور» در بازه زمانی بررسی شده (۱مهر تا ۱۴آبان ۱۴۰۴) با انتشار بیش از ۱۵ هزار محتوای چندرسانه‌ای در بستر‌های مختلف، حضوری پررنگ و هدفمند در فضای مجازی داشته است.

این مجموعه در مجموع بیش از ۱۸ میلیون بازدید و حدود ۵۵۰ هزار واکنش کاربری (لایک، دیدگاه و بازنشر) را در شبکه‌های اجتماعی به ثبت رسانده است.

 اینستاگرام با بیشترین حجم تعامل و بیش از ۹٫۵ میلیون بازدید، بستر اصلی فراگیری محتوای سریال بوده، در حالی‌که توییتر با ۸۶۳ پست و ۱۱۴ هزار بازدید میدان شکل‌گیری گفت‌و‌گو‌های نخبگانی و تحلیلی محسوب می‌شود.

در میان پیام‌رسان‌های داخلی، روبیکا با ۱٫۵۹۴ پست و ۳٫۵ میلیون بازدید در صدر قرار دارد و پس از آن ایتا، تلگرام، بله و سروش به‌ترتیب نقش‌های کلیدی در اطلاع‌رسانی و بازنشر محتوا ایفا کرده‌اند.

تحلیل داده‌های مرتبط با سریال  «پسران هور» در شبکه‌های اجتماعی، تصویری روشن از یک انتشار رسانه‌ای هوشمندانه و چندبُعدی ارائه می‌دهد؛ راهبردی که در آن، هر پلتفرم متناسب با ظرفیت ارتباطی و نوع مخاطب،  نقشی ویژه در منظومه اطلاع‌رسانی و اثرگذاری ایفا می‌کند.

نتایج این پایش نشان می‌دهد که  «پسران هور» نه‌تنها در میان مخاطبان عام، بلکه در فضای نخبگانی و رسانه‌ای نیز توانسته است جریان گفت‌وگویی پویا پیرامون خود شکل دهد.

 اینستاگرام

با بیش از ۱٬۵۰۰ پست، ۴۲۵ هزار لایک، ۱۰ هزار دیدگاه و ۹٫۵ میلیون بازدید، اینستاگرام به ستون اصلی ارتباط احساسی میان مخاطبان و محتوای سریال بدل شده است.

بازنشر گسترده و استقبال چشمگیر از قطعات کوتاه و ویدئو‌های گزیده نشان می‌دهد این بستر، قلب تپنده‌ی فراگیری محتوای تصویری و نقطه تلاقی هیجان، روایت و واکنش‌های مردمی است.

توییتر

در توییتر، با ۸۶۳ پست و ۱۱۴ هزار بازدید، شاهد شکل‌گیری فضایی تحلیلی و گفتمان‌محور هستیم؛ جایی که کاربران، منتقدان و ناظران رسانه‌ای به کالبدشکافی ساختار، روایت و حواشی سریال پرداخته‌اند.

این بستر بیش از هر چیز، کارکردی نخبگانی و فکری دارد و به سکوی اصلی گفت‌و‌گو‌های جدی پیرامون مضمون و پیام اثر تبدیل شده است.

تلگرام

در تلگرام، انتشار قسمت‌های مختلف سریال در قالب گروه‌ها و کانال‌ها، نقشی محوری در توزیع سریع و متمرکز محتوا ایفا کرده است.

بیش از ۴٬۰۰۰ محتوای منتشرشده در قالب گروه‌ها و کانال‌ها با مجموع ۳٫۵ میلیون بازدید، تلگرام را به یکی از مسیر‌های اصلی انتقال محتوا و تثبیت روایت‌های رسمی بدل کرده است.

 ایتا و بله

در ایتا، با ۵٬۱۴۵ پست و بیش از ۸۸۰ هزار بازدید، و در بله، با بیش از ۴۰۰ محتوای منشرشده، تمرکز اصلی بر انتشار پیام‌های رسمی و اطلاع‌رسانی هدفمند قرار گرفته است.

این دو بستر، به‌ویژه برای انتقال پیام‌های ساخت‌یافته و هماهنگ، نقش رسانه‌ای مکمل و مؤثر ایفا می‌کنند.

روبیکا

با ۱٬۵۹۴ پست و بیش از ۳٫۵ میلیون بازدید، روبیکا در صدر شبکه‌های بومی از نظر میزان دسترسی و مشارکت مخاطب قرار گرفته است. دامنه وسیع دیده‌شدن محتوا در این بستر نشان می‌دهد که روبیکا به یکی از مؤثرترین کانال‌های مصرف محتوای عمومی بدل شده است.

 سایر بسترها/ حضور هوشمند و مکمل

در روبینو، ویراستی، سروش و آی‌گپ نیز فعالیت مجموعه با نظمی مستمر و هدفمند ادامه دارد.

در روبینو، ۲۵۱ پست و بیش از ۹۱ هزار لایک، در ویراستی ۴۳ هزار بازدید و در سروش ۲۹۸ هزار بازدید به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان از حفظ پیوستگی ارتباطی در تمام سطوح شبکه‌ای دارد.

خبرگزاری‌ها

در کنار شبکه‌های اجتماعی، ۵۶۳ گزارش و خبر از سوی ۱۲۳ خبرگزاری رسمی کشور منتشر شده است؛ آماری که جایگاه مجموعه «پسران هور» را در مدار اطلاع‌رسانی رسمی کشور تثبیت می‌کند.

منبع: رسانه ملی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
واقعا سریال قشنگی بود

کار خوش ساختی بود با اینکه معلوم بود که زیاد براش هزینه نشده بود
