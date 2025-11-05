حماس امشب بقایای یک اسیر دیگر اسرائیلی را تحت توافق آتش‌بس غزه بازمی‌گرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطینی حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که امشب جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را تحت توافق آتش‌بس غزه تحویل خواهد داد.

شاخه نظامی این گروه، گردان‌های قسام در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که این جسد ساعت ۹ شب به وقت محلی (۱۹۰۰ به وقت گرینویچ) پس از پیدا شدن در زیر آوار در شرق محله شجاعیه شهر غزه منتقل خواهد شد.

حماس از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۲۱ نفر از ۲۸ نفر، که اکثر آنها اسرائیلی بودند، را تحویل داده است. با این حال، اسرائیل ادعا کرد که یکی از اجساد دریافت شده با هیچ یک از اسرای فهرست شده آن مطابقت ندارد.

اسرائیل آغاز مذاکرات برای مرحله دوم آتش‌بس را به تحویل تمام بقایای اسرا منوط کرده است. حماس می‌گوید این روند به دلیل ویرانی گسترده در غزه به زمان نیاز دارد.

مرحله اول این توافق شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی بود. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۹۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۶۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گردان های قسام ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
آخرین اخبار
اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی برگزار کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
ولیعهد سعودی بر حمایت عربستان از فلسطینیان تاکید کرد
تاکید گوترش بر لزوم مشروعیت بین‌المللی نیرو‌های مستقر در غزه
افزایش شمار شهدای غزه
اردوغان از «مرحله جدیدی» در روند صلح با پ‌ک‌ک خبر داد
سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان در ترکیه آغاز می‌شود
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ازبکستان متعهد به خرید تمام میوه‌های تازه افغانستان شد
یوتیوب بیش از ۷۰۰ ویدئوی افشاگر جنایات اسرائیل را حذف کرد
ورود طرح تامین امنیت انتخابات عراق به مراحل نهایی
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
روسیه: تمام کانال‌های ارتباطی با ونزوئلا فعال هستند
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
نشست اروپا و بلژیک برای تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه
ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
کاخ سفید: ترامپ روز دوشنبه با جولانی دیدار خواهد کرد
مرگ و میر غیرنظامیان جنگ سودان به بالاترین حد خود رسید
مکزیک احتمال مداخله نظامی آمریکا در خاک خود را رد کرد