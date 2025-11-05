باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطینی حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که امشب جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را تحت توافق آتش‌بس غزه تحویل خواهد داد.

شاخه نظامی این گروه، گردان‌های قسام در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که این جسد ساعت ۹ شب به وقت محلی (۱۹۰۰ به وقت گرینویچ) پس از پیدا شدن در زیر آوار در شرق محله شجاعیه شهر غزه منتقل خواهد شد.

حماس از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۲۱ نفر از ۲۸ نفر، که اکثر آنها اسرائیلی بودند، را تحویل داده است. با این حال، اسرائیل ادعا کرد که یکی از اجساد دریافت شده با هیچ یک از اسرای فهرست شده آن مطابقت ندارد.

اسرائیل آغاز مذاکرات برای مرحله دوم آتش‌بس را به تحویل تمام بقایای اسرا منوط کرده است. حماس می‌گوید این روند به دلیل ویرانی گسترده در غزه به زمان نیاز دارد.

مرحله اول این توافق شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی بود. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۹۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۶۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی